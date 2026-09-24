Продажі електромобілів у Європі злетіли на 52% на тлі рекордних цін на пальне

У серпні реєстрації повністю електричних автомобілів у Європі зросли на 52% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Головним рушієм попиту стало різке подорожчання пального, спричинене стрибком світових цін на нафту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Найактивніше попит зростав на ключових ринках. У Німеччині кількість реєстрацій підскочила на три чверті, а у Франції збільшилася більш ніж удвічі. У результаті суто акумуляторні моделі зайняли 29% серпневих продажів у Європі, а з урахуванням підзаряджаваних гібридів роз'єм для зарядки мало вже понад третину всіх куплених авто.

Дорогий бензин та економія на зарядці

Пересідати на батарейні авто людей змушують ціни на пальне. Війна США та Ізраїлю проти Ірану паралізувала танкерний рух в Ормузькій протоці, через що бензин у Німеччині піднявся до рекордних 2,31 євро за літр. Паралельно українські удари по російських НПЗ обмежили поставки дизеля на світовий ринок, зробивши його ще дорожчим за бензин.

За таких умов заряджати електромобіль стало значно вигідніше. За оцінкою платформи Verivox, зарядка вдома в Німеччині обходиться приблизно на 70% дешевше, ніж візит на бензинову АЗС.

Сплеску попиту також посприяли інші фактори:

поява на ринку дешевших авто, таких як Renault Twingo E-Tech (від 19 490 євро) чи компактний кросовер Skoda Elroq (від 37 890 євро);

держпрограми, завдяки яким у Німеччині водії з невисоким доходом можуть отримати до 6000 євро знижки на покупку, а у Франції платіж за лізинг моделей на кшталт Citroën ë-C3 можна знизити до менш як 100 євро на місяць;

більший запас ходу, адже свіжі моделі рівня Ford Capri чи Volvo EX60 здатні проїхати на одному заряді понад 600 км.

Криза європейських гігантів і тиск Китаю

Попри високий попит, традиційні європейські автогіганти зазнають великих збитків через власні прорахунки та регуляторні зміни у США. Концерн Stellantis за минулий рік був змушений списати активи на рекордні 25,4 млрд євро. Водночас Volkswagen збирається подвоїти хвилю звільнень до 100 тисяч працівників по всьому світу та погіршив річний прогноз прибутку через обвал продажів у Китаї.

Цією кризою користаються китайські конкуренти. Наприклад, компанія BYD продає в Європі бюджетний міський електрокар Dolphin Surf від 22 990 євро, пропонуючи в Італії знижки до 11 600 євро. За підрахунками аналітиків Dataforce, у серпні китайські бренди забрали собі рекордні майже 12% європейського ринку нових авто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через рекордні ціни на дизельне пальне європейські водії щодня втрачають понад 200 млн євро. За кожні 50 літрів пального автомобілісти в ЄС тепер переплачують близько 30 євро порівняно з початком року.