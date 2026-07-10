Кінець епохи нафти та газу: ЄС планує масштабний перехід економіки на електроенергію

Європейський Союз розробляє масштабний план радикального переведення більшої частини своєї економіки на споживання електроенергії, повністю відмовляючись від традиційної нафти та газу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Відповідний проєкт пропозиції Європейської комісії, який опинився у розпорядженні агентства, демонструє наміри Брюсселя запровадити низку цільових політик та нових схем фінансування.

В умовах постійної геополітичної турбулентності та хронічної нестабільності світових ринків створення енергонезалежного Союзу стає ключовим питанням європейського суверенітету.

Офіційне оприлюднення цього плану заплановане Єврокомісією на 17 липня.

З кінця лютого збройний конфлікт додав до загального рахунку європейських країн за закупівлю палива понад 50 мільярдів євро, що дорівнює близько 57 мільярдів доларів США.

Для подолання кризи Брюссель прагне юридично встановити мінімальний обов'язковий відсоток споживання електроенергії в усіх секторах економіки до 2040 року, хоча конкретні цифри у поточному проєкті ще узгоджуються.

План передбачає масовий перехід громадян з бензинових і дизельних автомобілів на сучасний електротранспорт, заміну традиційних газових котлів у приватних будинках на високоефективні теплові насоси, а також повне оновлення промислових процесів, включаючи заміну застарілих печей на викопному паливі електричними аналогами.

Наразі такий перехід суттєво гальмується високою початковою вартістю технологій, хоча в щоденній експлуатації вони є набагато дешевшими за класичні автомобілі.

Для подолання фінансових бар'єрів Європейська комісія планує запровадити суворі вимоги щодо обов'язкового встановлення теплових насосів у всіх громадських будівлях через оновлення правил державних закупівель. Також будуть посилені цільові показники закупівель електромобілів для державних потреб.

Нагадаємо, Європейський Союз може розпочати наступний опалювальний сезон із мінімальним рівнем запасів газу в підземних сховищах за останні 15 років. Через повільні темпи наповнення європейські газосховища до кінця сезону закачування будуть заповнені всього на 76%.