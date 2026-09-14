Уряд пропонує реформувати НКЦПФР: як зміниться управління регулятором

Уряд пропонує перебудувати систему управління Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Законопроєкт №16067 передбачає створення окремої Ради комісії, відкритий конкурсний відбір керівництва та дворівневу структуру управління регулятором.

Про це інформує Dilo з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Законопроєкт має закріпити за НКЦПФР статус постійно діючого центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом та юридичної особи публічного права. Утворювати комісію має Кабінет міністрів.

Для регулятора пропонують запровадити дворівневу модель управління. Вона складатиметься з Ради комісії, самої комісії як колегіального виконавчого органу та її офісу.

Рада НКЦПФР матиме п'ятьох членів:

трьох незалежних членів;

одного представника Верховної Ради;

одного представника Кабінету міністрів.

До її повноважень пропонують віднести затвердження стратегії розвитку ринків, річних і середньострокових планів роботи, погодження кошторисів та нагляд за діяльністю НКЦПФР.

Також рада має організовувати конкурсний добір керівництва, проводити оцінювання роботи регулятора, забезпечувати зовнішній та внутрішній аудит, комплаєнс і систему управління ризиками.

Сама комісія залишатиметься колегіальним виконавчим органом у складі голови та чотирьох членів. Вона регулюватиме ринки капіталу, ухвалюватиме нормативно-правові акти та реалізовуватиме затверджену Радою стратегію.

Голову та членів НКЦПФР пропонують відбирати через відкритий конкурс, після чого їх призначатиме Кабмін. Законопроєкт також визначатиме строки їхніх повноважень, кваліфікаційні вимоги, обмеження щодо сумісництва та підстави для звільнення.

Окремо передбачено щорічне звітування голови НКЦПФР перед Верховною Радою та врегулювання роботи територіальних органів офісу комісії.

Нагадаємо, реформа управління НКЦПФР відбувається паралельно з адаптацією українського ринку капіталу до європейського регулювання. Раніше комісія повідомляла, що Україна готує ринок капіталу до правил ЄС, зокрема працює над наближенням регуляторної системи до стандартів, які діятимуть після вступу до Євросоюзу.