Україна у 25 разів наростила експорт свіжої яловичини

За січень-серпень 2026 року Україна експортувала 3,04 тис. тонн свіжої та охолодженої яловичини — у 25 разів більше, ніж за аналогічний період торік. Валютна виручка від цих поставок зросла майже у 34 рази та сягнула $24,36 млн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Асоціації виробників молока.

Лише у серпні українські експортери поставили за кордон 474 тонни свіжої або охолодженої яловичини. Це на 38% більше, ніж у липні, та майже у 25 разів більше, ніж у серпні 2025 року.

Виручка від серпневих поставок становила $3,95 млн — на 44% більше за липневий показник та у 37 разів більше у річному вимірі.

Зростав і експорт замороженої яловичини. У серпні Україна відвантажила 1,82 тис. тонн такої продукції — на 8% більше за липень і на 34,2% більше, ніж рік тому. Виручка становила $8,16 млн.

За вісім місяців експорт замороженої яловичини досяг 12,75 тис. тонн на $57,56 млн. У натуральному вираженні поставки збільшилися на 1%, а в грошовому — на 12%.

Також у серпні Україна експортувала 1,32 тис. тонн великої рогатої худоби живою вагою. Це на 1% більше, ніж у липні, та на 31% більше у річному вимірі. Водночас виручка скоротилася за місяць на 11% — до $3,62 млн.

За січень-серпень експорт ВРХ становив 13,47 тис. тонн на $32,31 млн, що відповідно на 5,9% і 14% більше, ніж торік.

Ситуація на світовому ринку може підтримувати український експорт. За оцінкою Rabobank, у 2026 році глобальне виробництво яловичини може скоротитися майже на 2%, а пропозиція — на 2–3%. Зниження виробництва очікується, зокрема, у ЄС, США, Бразилії та Китаї.

Додатково на світову торгівлю впливають скорочення поголів'я та імпортні обмеження. Зокрема, після вичерпання китайських квот частині великих постачальників доводиться переорієнтовувати продукцію на інші ринки.

Україна при цьому залишається нетто-експортером яловичини. У серпні зовнішньоторговельне сальдо в цьому сегменті було позитивним і становило $14,95 млн.

Нагадаємо, у липні експорт української яловичини просів через проблеми з логістикою. Тоді Україна експортувала 343 тонни свіжої яловичини, що було на 23% менше, ніж у червні. Водночас у річному вимірі поставки залишалися майже у десять разів більшими.