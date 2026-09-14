Украина в 25 раз увеличила экспорт свежей говядины

За январь-август 2026 года Украина экспортировала 3,04 тыс. тонн свежей и охлажденной говядины в 25 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Валютная выручка от этих поставок выросла почти в 34 раза и составила $24,36 млн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Ассоциации производителей молока.

Только в августе украинские экспортеры поставили за границу 474 тонны свежей или охлажденной говядины. Это на 38% больше, чем в июле и почти в 25 раз больше, чем в августе 2025 года.

Выручка от августовских поставок составила $3,95 млн — на 44% больше июльского показателя и в 37 раз больше в годовом измерении.

Возрос и экспорт замороженной говядины. В августе Украина отгрузила 1,82 тыс. тонн такой продукции — на 8% больше июля и на 34,2% больше, чем год назад. Выручка составила $8,16 млн.

За восемь месяцев экспорт замороженной говядины достиг 12,75 тыс. тонн на $57,56 млн. В натуральном выражении поставки увеличились на 1%, а в денежном – на 12%.

Также в августе Украина экспортировала 1,32 тыс. тонн крупного рогатого скота живым весом. Это на 1% больше, чем в июле, и на 31% больше в годовом исчислении. В то же время, выручка сократилась за месяц на 11% — до $3,62 млн.

За январь-август экспорт КРС составил 13,47 тыс. тонн на $32,31 млн, что соответственно на 5,9% и 14% больше, чем в прошлом.

Ситуация на мировом рынке может поддерживать украинский экспорт. По оценке Rabobank, в 2026 г. глобальное производство говядины может сократиться почти на 2%, а предложение — на 2–3%. Снижение производства ожидается, в частности, в ЕС, США, Бразилии и Китае.

Дополнительно на мировую торговлю оказывают влияние сокращение поголовья и импортные ограничения. В частности, после исчерпания китайских квот, части крупных поставщиков приходится переориентировать продукцию на другие рынки.

Украина при этом остается нетто-экспортером говядины. В августе внешнеторговое сальдо в этом сегменте было положительным и составило $14,95 млн.

Напомним, в июле экспорт украинской говядины просел из-за проблем с логистикой. Тогда Украина экспортировала 343 тонны свежей говядины, что было на 23% меньше, чем в июне. В то же время в годовом измерении поставки оставались почти в десять раз больше.