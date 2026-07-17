Украина сократила экспорт крупного рогатого скота, несмотря на устойчивый мировой спрос на говядину

В июне 2026 года Украина экспортировала около 1,52 тыс. т крупного рогатого скота (КРС) живым весом. Этот показатель на 25% меньше по сравнению с маем 2026 года, но на 25% больше по отношению к июню 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Валютная выручка от продажи животных составила $3,68 млн, что на 29% меньше майского результата и на 33% меньше по сравнению с июнем прошлого года. В целом за январь-июнь 2026 года Украина продала за границу 10,84 тыс. т КРС на сумму $24,63 млн.

В секторе свежей и охлажденной говядины зафиксирован рост. В июне 2026 экспортировано 445 т этой продукции, что на 2% превышает показатель мая. Выручка составила $3,67 млн, увеличившись на 7% за месяц.

За первые шесть месяцев 2026 г. экспорт свежей говядины достиг 2,22 тыс. т на сумму $17,66 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года натуральные объемы поставок выросли почти в 33 раза, а финансовая выручка — почти в 41 раз.

Экспорт мороженой говядины в июне 2026 года составил 1,71 тыс. т. Показатель снизился на 6% по сравнению с маем 2026 года, но вырос на 6% по отношению к июню 2025 года. Выручка от этого направления составила почти $7,75 млн, что на 4% меньше майского показателя и на 47% меньше по сравнению с июнем предыдущего года. В первом полугодии 2026 экспортировано 9,23 тыс. т мороженого мяса на сумму $41,78 млн.

Показатели импорта мясной продукции в Украину в июне 2026 продемонстрировали спад. Страна уменьшила ввоз КРС до 28 т; импорт охлажденной говядины зафиксировался на уровне 13 т и не изменялся в течение месяца; поставки мороженой говядины сократились до 115 т. Если сравнивать с июнем 2025 года, закупки КРС за границей уменьшились на 89%, охлажденной говядины - на 11%, а мороженой - на 23%.

Аналитики ожидают , что предложение КРС на мировом рынке будет оставаться относительно ограниченным и в дальнейшем, поэтому рынок может оставаться напряженным.

Напомним, в марте 2026 года Украина существенно увеличила экспорт крупного рогатого скота и говядины, воспользовавшись высокими мировыми ценами и глобальным дефицитом красного мяса.