Минэкономики готовит льготные кредиты под 10% для крупного бизнеса

В Украине готовится программа, которая позволит крупному бизнесу привлекать кредиты под 10% годовых на восстановление. Соответствующие изменения должны распространить государственную поддержку компании независимо от их размера.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявления представителей Министерства экономики и окружающей среды во время онлайн-встречи с бизнесом, передает "Интерфакс-Украина".

Замминистра Виталий Киндратов сообщил, что программу, которая позволит кредитовать крупный бизнес под 10%, сейчас дорабатывают.

По словам советника патронатной службы министра экономики Андрея Телюпы, изменения нарабатывались вместе с представителями топливной отрасли и ритейлом. Для этого предлагают расширить действие правительственного постановления №594 на все виды бизнеса вне зависимости от размера.

Действующий механизм по этому постановлению предусматривает компенсацию части процентной ставки по кредиту на строительство новых генерирующих мощностей, систем хранения энергии и сопутствующей инфраструктуры, если ставка превышает 10%.

Представители топливного рынка предлагают использовать новый механизм, в частности для реконструкции нефтебаз и строительства подземных резервуаров для хранения горючего.

По оценке президента Нефтегазовой ассоциации Украины Ярослава Старовойтенко реконструкция одной нефтебазы с обустройством подземных резервуаров объемом 4 тыс. куб. м требует около $2 млн или до 100 млн грн.

Ассоциация предлагает предоставлять на такие объекты кредиты до 100 млн. грн. под 10% годовых сроком до пяти лет. В то же время, соответствующие изменения в программу пока еще готовятся и не утверждены.

Напомним, крупные компании, потерпевшие разрушения в результате российских атак, должны получить возможность привлекать льготные кредиты по государственной программе "5-7-9%" наравне с малым и средним бизнесом.