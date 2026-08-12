Россияне массово избегают налогов: количество дел побило рекорд за 12 лет

В России резко возросло количество преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, что явилось прямым следствием повышения НДС и общего усиления налогового давления на бизнес. В первом полугодии правоохранители выявили 3362 подобных правонарушения — это на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что является рекордным приростом, по меньшей мере, за последние 12 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, с начала года государству удалось "возместить" 70 млрд рублей по делам об уклонении от налогов, большую часть из которых составляет арестованное имущество фигурантов.

Рост налогов и массовый выход бизнеса в тень

Аналитики и представители профильных ассоциаций констатируют, что россияне и предприятия вынуждены искать обходные пути из-за резкого роста фискальной нагрузки:

Налоговые изменения: с 1 января 2026 года власти РФ повысили НДС с 20% до 22% и снизили порог доходов для освобождения от него с 60 млн до 20 млн рублей в год. Кроме того, ранее была введена прогрессивная шкала НДФЛ (до 22%), а налог на прибыль вырос до 25%.

Серые схемы малого бизнеса: повышение налогов заставляет малый и средний бизнес переходить на наличный расчет, скрывать реальную занятость (оформлять работников в качестве самозанятых) и измельчать компании в несколько фиктивных фирм.

Масштабы тенизации: по данным опроса "Опоры России", 42% предпринимателей констатировали рост теневого сектора в своих отраслях. В сфере авторемонта об этом заявили почти 70% опрашиваемых, в бьюти-индустрии – 66%, а в гостиничном бизнесе – 59%.

В то же время силовики усилили контроль и разоблачают не только неподачу деклараций, но и дробление бизнеса, фиктивный документооборот и схемы уклонения от уплаты страховых взносов. В отличие от крупных корпораций, имеющих финансовую подушку, малый бизнес оказался на грани выживания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне стали беднеть, а реальные доходы и зарплаты в РФ ушли в минус. На пятом году войны граждане РФ ощутили ее последствия из-за охлаждения экономики и рецессии в гражданских отраслях.