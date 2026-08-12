Росіяни масово уникають податків: кількість справ побила рекорд за 12 років

У Росії різко зросла кількість злочинів, пов'язаних із ухиленням від сплати податків, що стало прямим наслідком підвищення ПДВ та загального посилення податкового тиску на бізнес. У першому півріччі правоохоронці виявили 3362 подібні правопорушення — це на 17,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що є рекордним приростом щонайменше за останні 12 років.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За словами очільника МВС РФ Володимира Колокольцева, з початку року державі вдалося "відшкодувати" 70 млрд рублів за справами про ухилення від податків, більшу частину з яких становить заарештоване майно фігурантів.

Зростання податків і масовий вихід бізнесу в тінь

Аналітики та представники профільних асоціацій констатують, що росіяни та підприємства змушені шукати обхідні шляхи через різке зростання фіскального навантаження:

Податкові зміни: з 1 січня 2026 року влада РФ підвищила ПДВ з 20% до 22% і знизила поріг доходів для звільнення від нього з 60 млн до 20 млн рублів на рік. Крім того, раніше було запроваджено прогресивну шкалу ПДФО (до 22%), а податок на прибуток зріс до 25%.

Сірі схеми малого бізнесу: підвищення податків змушує малий і середній бізнес переходити на готівковий розрахунок, приховувати реальну зайнятість (оформлювати працівників як самозайнятих) та подрібнювати компанії на кілька фіктивних фірм.

Масштаби тінізації: за даними опитування "Опори Росії", 42% підприємців констатували зростання тіньового сектору у своїх галузях. У сфері авторемонту про це заявили майже 70% опитуваних, у б’юті-індустрії — 66%, а в готельному бізнесі — 59%.

Водночас силовики посилили контроль і викривають не лише неподання декларацій, а й дроблення бізнесу, фіктивний документообіг та схеми ухилення від сплати страхових внесків. На відміну від великих корпорацій, які мають фінансову подушку, малий бізнес опинився на межі виживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни почали біднішати, а реальні доходи та зарплати в РФ пішли в мінус. На п'ятому році війни громадяни РФ відчули її наслідки через охолодження економіки та рецесію в цивільних галузях.