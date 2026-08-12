ЄС закликають перекрити імпорт критичних мінералів для ВПК Росії на $1,1 млрд

Європейський Союз має спрямувати нові санкції проти імпорту до Росії критично важливих мінералів, які забезпечують роботу російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Імпорт сировини та залежність російської оборонки

За даними аналітиків, протягом року Росія імпортувала стратегічної сировини для військових потреб на суму понад 1,1 млрд долара. Йдеться про такі матеріали, як глинозем, тантал, молібден, берилій, вольфрам, марганець, ніобій, реній та титан. Ці ресурси потрапляють у ланцюги постачання десятків російських підприємств, які виробляють ракетні системи, авіацію, бронетехніку, боєприпаси та електроніку.

Більшість імпорту надходить із Китаю, країн Центральної Азії та Глобального Півдня, однак частина постачань має західне походження або проходить транзитом через європейські країни.

Прогалини в санкціях та пропозиції для ЄС

Експерти ESCU зазначають, що Москва не має повного циклу виробництва багатьох стратегічних матеріалів і залишається глибоко залежною від іноземних переробних потужностей. Наразі санкції охоплюють менше ніж 5% компаній, залучених у ці ланцюги постачання, а заходи ЄС залишаються запізнілими та обмеженими.

Автори звіту закликають Брюссель зробити обмеження на стратегічні мінерали пріоритетом нарівні із забороною на постачання напівпровідників, а також запровадити санкції проти всієї інфраструктури — посередників, трейдерів, судноплавних компаній та логістичних хабів.

Нагадаємо, раніше Євросоюз запровадив нові санкції проти керівників російської оборонки через обстріли України. Обмеження ухвалили у відповідь на серію авіаударів по українській інфраструктурі та цивільних об'єктах.