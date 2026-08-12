Біля кордону з Польщею будують стоянки для вантажівок

На Львівщині розпочали будівництво нових зон очікування для вантажівок біля пунктів пропуску "Рава-Руська – Хребенне" та "Краковець – Корчова". Загалом там планують облаштувати 470 паркомісць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Біля пункту пропуску "Рава-Руська – Хребенне" передбачено 270 місць для вантажного транспорту, а біля "Краковець – Корчова" — ще 200.

На майданчиках облаштують освітлення, водопостачання та водовідведення, санітарно-побутові приміщення і дорожню інфраструктуру. Наразі на обох об’єктах уже тривають підготовчі та будівельні роботи.

За словами першого заступника міністра Сергія Деркача, такі зони мають впорядкувати рух вантажівок та зменшити навантаження на під’їзні дороги до пунктів пропуску.

Проєкт реалізують у межах програми ЄС Connecting Europe Facility та ініціативи "Шляхи солідарності ЄС – Україна".

Нагадаємо, раніше біля пункту пропуску "Рені – Джюрджюлешть" на кордоні з Молдовою розпочали будівництво зони стоянки та відпочинку для вантажного транспорту. Майданчик на трасі М-15 Одеса – Рені площею 1,7 га розрахований на 46 вантажівок і 13 легкових автомобілів.

Також у квітні повідомлялося про створення нової логістичної зони для вантажівок на напрямку до румунського кордону.