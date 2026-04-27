На кордоні з Румунією створюють нову логістичну зону для вантажівок: хто фінансує будівництво

На автомобільній дорозі державного значення М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) триває будівництво майданчика для стоянки та відпочинку вантажного транспорту поблизу пункту пропуску. Проєкт реалізується в межах модернізації прикордонної інфраструктури Одещини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Наразі вже виконано основні підготовчі роботи, зокрема завершено планування основи дорожнього покриття, змонтовано каркаси будівель, влаштовано систему фільтрації стічних вод, укріплено укоси земляного полотна бетонними плитами та частково облаштовано благоустрій території.

Тривають внутрішні інженерні роботи, включно із сантехнічними системами, електромонтажем, вентиляцією, а також облаштуванням санітарних приміщень і зон відпочинку.

Майбутній майданчик площею 1,7 га буде розрахований на 46 місць для вантажного транспорту та 13 місць для легкових автомобілів, зокрема для осіб з інвалідністю. Його запуск має підвищити пропускну здатність напрямку та зменшити навантаження на під’їзні шляхи до пункту пропуску.

Проєкт реалізується в межах програм CEF, що передбачає модернізацію міжнародного пункту пропуску "Рені – Джюрджюлешть". Фінансування здійснюється на умовах співфінансування: 50% — грант ЄС у рамках програми "Механізм "Сполучення Європи", ще 50% — кошти державного бюджету.

Ініціатива є частиною європейського проєкту "Шляхи солідарності", спрямованого на розвиток транспортних коридорів між Україною та ЄС.

Автор:
Тетяна Гойденко