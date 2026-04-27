На границе с Румынией создают новую логистическую зону для грузовиков: кто финансирует строительство

На автомобильной дороге государственного значения М-15 Одесса — Рени (на Бухаресте) продолжается строительство площадки для стоянки и отдыха грузового транспорта вблизи пункта пропуска. Проект реализуется в рамках модернизации приграничной инфраструктуры Одесской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Уже выполнены основные подготовительные работы, в частности завершена планировка основы дорожного покрытия, смонтированы каркасы зданий, устроена система фильтрации сточных вод, укреплены откосы земляного полотна бетонными плитами и частично обустроено благоустройство территории.

Продолжаются внутренние инженерные работы, включая сантехнические системы, электромонтаж, вентиляцию, а также обустройство санитарных помещений и зон отдыха.

Будущая площадка площадью 1,7 га будет рассчитана на 46 мест для грузового транспорта и 13 мест для легковых автомобилей, в том числе для лиц с инвалидностью. Его запуск должен повысить пропускную способность направления и уменьшить нагрузку на подъездные пути к пункту пропуска.

Проект реализуется в рамках программ CEF, которая предусматривает модернизацию международного пункта пропуска "Рени – Джюрджюлешт". Финансирование осуществляется на условиях софинансирования: 50% - грант ЕС в рамках программы "Механизм "Соединение Европы", еще 50% - средства государственного бюджета.

Инициатива является частью европейского проекта "Пути солидарности", направленного на развитие транспортных коридоров между Украиной и ЕС.