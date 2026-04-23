Железнодорожные коридоры в Киев и Одессу: в Еврокомиссии рассказали о будущем европути в Украине

Европейский Союз заинтересован в расширении европейской железнодорожной сети по территории Украины. Приоритетными направлениями строительства евроколеи являются Львов, Киев и Одесса, что позволит создать беспрепятственные логистические маршруты от Польши и Чехии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Об этом на бизнес-саммите "Украина-ЕС" в Брюсселе заявила генеральный директор Директората по мобильности и транспорту ЕК Магда Копчинская.

Стратегические маршруты и безопасность

По словам представительницы Еврокомиссии, в среднесрочной перспективе ЕС стремится видеть несколько железнодорожных коридоров, интегрирующих Украину в европейскую транспортную систему:

Северный маршрут: от границы с Польшей прямо до Киева.

Южный маршрут: из Праги через Ужгород в Киев и Одессу.

Отдельное внимание Магда Копчинская уделила вопросу безопасности и "двойного использования" инфраструктуры. "Исходя из ужасного опыта Украины, государства-члены осознают, что недостаточно просто что-нибудь построить. Нужно убедиться, что мы знаем, как это защитить", - подчеркнула она.

Расширение TEN-T и "Пути солидарности"

После 2022 года транс-европейская транспортная сеть (TEN-T) была официально расширена на Украину. Это явилось результатом осознания необходимости выхода транспортных коридоров за пределы ЕС. Важную роль продолжают играть "Пути солидарности", доказавшие свою эффективность во времена блокирования черноморских портов.

Украина уже сделала первые шаги: построено 22 км европути от Чопа до Ужгорода, а при финансовой поддержке ЕС начинается строительство линии во Львов.

Комплексный подход к мобильности

Кроме железной дороги, стратегия ЕС предусматривает развитие других видов транспорта в Украине:

Упрощение пограничных переходов: адаптация инфраструктуры к условиям пребывания Украины вне Шенгенской зоны.

Водный и морской транспорт: развитие внутренних водных путей и восстановление мощностей портов Черного моря.

Авиация: модернизация аэропортов для быстрого возобновления работы после открытия воздушного пространства.

Напомним, железнодорожный вокзал во Львове соединят с европутью до 2030 года. Этот проект станет первым этапом масштабного плана, согласно которому узкоколейная железная дорога через Львов должна соединить Балтийское и Черное моря, обеспечив стабильный транзитный поток через территорию Украины.