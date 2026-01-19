Вокзал во Львове соединят с евроколеей до 2030 года

Железнодорожный вокзал во Львове до 2030 года должен быть соединен с европутью. На следующем этапе узкоколейная железная дорога через Львов должна соединить Балтику и Черное море.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает Укринформ.

"На 2027 год евроколея должна зайти на станцию Скнилов. Затем она должна идти к главному вокзалу до 2030 года. Плюс на 2030 год должно быть две ветви: на Варшаву - пассажирская и грузовая, а также до 2030 года должна быть отдельная из Вены на Скнилов. Конечно, Скейлов должен быть с ней. вокзал", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что на следующем этапе узкоколейная железная дорога через Львов должна соединить Балтику и румынский черноморский порт Констанца.

"Если когда-то это выглядело как миф, то сегодня это реальность, которая претворяется в жизнь", - подчеркнул Садовый.

По его словам, запуск европути во Львов позволит также запустить проект городской электрички.

"Ширина евроколеи такая же, как ширина электрички. Мы попытались запускать во Львове электричку, но это не удалось, потому что не было экономики. И если евроколеи выстраивается так, как это должно быть, то мы будем иметь на Обильное качественное сообщение электричкой, потом на Сыхов - вплоть до Давыдова, То есть должен быть на Травы. будет еще одно альтернативное сообщение городской электричкой", - рассказал городской голова.

По его мнению, запуск во Львове городской электрички даст городу толчок для экономического развития.

Напомним, Украина получила первый грант от Еврокомиссии на строительство евроколея Мостиска-Скнилов. Общая сумма финансирования составляет 73,5 млн. евро.

А 5 сентября состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп.