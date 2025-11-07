В Украине стартует строительство евроколеи от границы до Львова

Украина получила первый грант от Еврокомиссии на строительство евроколеи Мостиска-Скнилов. Общая сумма финансирования составляет 73,5 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Он вместе с директором Европейской Комиссии по транспорту Магдой Копчинской дали старт строительству второго в Украине пути европейского стандарта.

На это Украина получила от Еврокомиссии первые грантовые 73,5 млн евро .

Алексей Кулеба, Магда Копчинская и глава "Укрзализныци" Александр Перцовский. Фото: Правительственный портал

Детали проекта

Проект предусматривает строительство железной дороги европейского стандарта с шириной колеи 1435 мм от государственной границы с Польшей до Скнилова вблизи Львова. Протяженность пути составит около 80 км.

Таким образом, будет расширено прямое и совместное сообщение между Украиной и европейской сетью TEN-T. Завершить строительство планируется к концу 2027 года.

"Этот проект – часть более широкой стратегии интеграции украинской железнодорожной системы в европейское транспортное пространство. Он будет способствовать развитию логистики, повысит эффективность торговли и укрепит физические связи между Украиной и основными транспортными коридорами ЕС", - отметил Кулеба.

Напомним, 5 сентября состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп.

Кулеба подчеркнул, что уже 9 500 пассажиров воспользовались ею, следуя поездами в Братиславу, Кошице, Будапешт и Вену.

Также строительство евроколеи Черновцы-Сучава начнется в 2026 году. Она должна объединить города Румынии, Украины, Молдовы и Польши, а именно: Краков, Львов, Черновцы, Сучаву и Унгены. В настоящее время идет подготовка технико-экономического обоснования проекта.