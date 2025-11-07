В Україні стартує будівництво євроколії від кордону до Львова

Україна отримала перший грант від Єврокомісії на будівництво євроколії Мостиська–Скнилів. Загальна сума фінансування становить 73,5 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Він разом із директоркою Європейської Комісії з транспорту Магдою Копчинською дали старт будівництву другої в Україні колії європейського стандарту.

На це Україна отримала від Єврокомісії перші грантові 73,5 млн євро.

Олексій Кулеба, Магда Копчинська та голова "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. Фото: Урядовий портал

Деталі проєкту

Проєкт передбачає будівництво залізниці європейського стандарту з шириною колії 1435 мм від державного кордону з Польщею до Скнилова поблизу Львова. Протяжність колії становитиме близько 80 км.

Таким чином буде розширене пряме та сумісне сполучення між Україною та європейською мережею TEN-T. Завершити будівництво планують до кінця 2027 року.

"Цей проєкт – частина ширшої стратегії інтеграції української залізничної системи до європейського транспортного простору. Він сприятиме розвитку логістики, підвищить ефективність торгівлі та зміцнить фізичні зв’язки між Україною та основними транспортними коридорами ЄС", - зауважив Кулеба.

Нагадаємо, 5 вересня відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп.

Кулеба підкреслив, що вже 9 500 пасажирів скористалися нею, прямуючи поїздами до Братислави, Кошице, Будапешта та Відня.

Також будівництво євроколії Чернівці-Сучава розпочнеться в 2026 році. Вона має об'єднати міста Румунії, України, Молдови та Польщі, а саме Краків, Львів, Чернівці, Сучаву та Унгени. Наразі триває підготовка техніко-економічного обґрунтування проєкту.