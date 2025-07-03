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ЄС надає 76 млн євро на будівництво євроколії Львів – Польща

євроколія
Ділянка пролягатиме між Скниловом і станцією Мостиська ІІ. / Depositphotos

Європейський Союз виділив 76 мільйонів євро грантової допомоги на реалізацію проєкту будівництва залізничної колії європейського стандарту між Львовом і кордоном із Польщею.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Йдеться про першу повноцінну ділянку прямого залізничного з’єднання України з Європою євростандартом – 1435 мм. Ділянка пролягатиме між Скниловом і станцією Мостиська ІІ.

Проєкт реалізується "Укрзалізницею" і вже отримав схвалення Координаційного комітету програми ЄС Connecting Europe Facility (CEF).

За словами міністра, нова інфраструктура дозволить скоротити час у дорозі, розширити транзитні можливості, зменшити навантаження на пункти пропуску та сприятиме зростанню експорту. Це також стане важливим кроком до глибшої інтеграції України в європейську транспортну мережу.

Проєкт реалізується в умовах повномасштабного вторгнення, на фоні заблокованих портів та закритого авіасполучення. Він має стратегічне значення для забезпечення стабільності та логістичних зв’язків із партнерами.

Про те, що в Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції до європейської системи розповідав і міністр інфраструктури України Олександр Кубраков ще 21 травня 2022 року.

Будівництво дільниці Скнилів – Мостиська ІІ – не єдиний євроінфраструктурний проєкт на заході України: завершується прокладення євроколії між Ужгородом і Чопом, а пункт прикордонного контролю вже перенесли до станції Мостиська ІІ.

Автор:
Тетяна Гойденко