"Укрзалізниця" замовила обладнання для євроколії Чоп-Ужгород на 244 млн грн

Регіональна філія "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" 31 грудня уклала договір із ПрАТ "Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання "Імпульс" на постачання обладнання для європейської залізничної колії між Чопом і Ужгородом. Загальна вартість контракту становить 244 млн грн.

Відповідна інформація розміщена в системі державних закупівель "Прозорро", йдеться в розслідуванні проєкту "Наші гроші".

До середини літа 2025 року на ділянці будівництва євроколії (1435 мм) між Чопом і Ужгородом буде проведена реконструкція пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ), а також встановлено нові системи зв’язку та радіозв’язку.

Ширина 1435 мм є стандартом для європейських залізниць, тоді як більшість залізничних шляхів в Україні мають ширину 1520 мм – радянський стандарт. Виняток становлять лише окремі ділянки поблизу кордонів із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Вартість обладнання та матеріалів

У підсумковій відомості ресурсів усі ціни, ймовірно, враховують доставку, оскільки в графі "доставка" стоять прочерки.

Це ускладнює точне порівняння вартості із ринковими цінами.

Кабель СБзПУ 19х2х0,9 у тендері оцінений у 348 грн/м (із ПДВ і, ймовірно, доставкою). У роздрібних інтернет-магазинах він продавався по 316 грн/м , але нині відсутній у наявності.

у тендері оцінений у (із ПДВ і, ймовірно, доставкою). У роздрібних інтернет-магазинах він продавався по , але нині відсутній у наявності. У жовтні 2024 року філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" замовляла цей кабель за 283 грн/м із ПДВ і доставкою у Фастів. Виробниками були харківський завод "Південкабель" і одеський "Одескабель".

із ПДВ і доставкою у Фастів. Виробниками були харківський завод "Південкабель" і одеський "Одескабель". Кабель СБзПУ 7х2х0,9 у тендері коштує 133 грн/м, тоді як улітку 2024 року "Львівська залізниця" замовляла аналогічний товар з Одеси за 260 грн/м.

Згідно з матерілами НГ, найбільші суми передбачені на обладнання, ціни якого немає у відкритих джерелах, тому перевірити вилку цін не було можливості:

П’ять шаф контрою та управління (1ШУ) ШКиУ-3/883 – 8,06 млн грн за кожну.

– за кожну. Панель живлення системи СЦБ – 11,28 млн грн (із ПДВ і, ймовірно, доставкою).

Відсутність конкуренції в тендері

Єдиним учасником тендеру стало ПрАТ "СНВО "Імпульс", яке отримало контракт без конкуренції. Причина – жорсткі вимоги до претендентів: компанії мали надати підтвердження виконання аналогічних робіт, зокрема з будівництва систем залізничної автоматики для об’єктів класу наслідків СС2 або СС3.

"СНВО "Імпульс" до початку повномасштабного вторгнення працювало в Сєвєродонецьку. Після 2022 року компанія перереєструвалася в Києві, а нині її офіційна адреса знаходиться в Закарпатській області.

Єдиним акціонером компанії є Володимир Єлісєєв – колишній директор заводу. Раніше він володів компанією через кіпрський офшор "ІД&С (Індастріал Дівайсіз & Сістемз) Лімітед", який, у свою чергу, був записаний на віргінський офшор "Insat Corporation".

З 2016 року "Імпульс" отримав державних контрактів на 7,39 млрд грн, переважно від "Енергоатома".

Додамо, що згідно з ще одним розслідуванням проєкту "Наші гроші", "Енергоатом" уклав контракт на постачання вогнезахисних матеріалів для атомних електростанцій на суму 63 млн грн. Постачальником стала фірма "Атоменергоресурс", а строк поставки продукції становив лише п’ять днів. За даними із системи "Прозорро", матеріали постачатимуться від німецької компанії "svt Products GmbH", але їх вартість значно перевищує ціни на аналогічну продукцію в Європі.

Також нагадаємо, що 11 квітня 2024 року на Закарпатті розпочалося будівництво європейської колії Чоп-Ужгород. Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.