"Енергоатом" замовив вогнезахисні матеріали на 63 млн грн за цінами, що перевищують європейські у 4-5 разів

Державна компанія "Енергоатом" уклала контракт на постачання вогнезахисних матеріалів для атомних електростанцій на суму 63 млн грн. Постачальником стала фірма "Атоменергоресурс", а строк поставки продукції становив лише п’ять днів.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Наші гроші".

За даними із системи "Прозорро", матеріали постачатимуться від німецької компанії "svt Products GmbH", але їх вартість значно перевищує ціни на аналогічну продукцію в Європі.

Деталі закупівлі

Контракт включає:

20 221 кг фарби Pyro-Safe Flammotect-А за ціною 2 778 грн/кг (63,67 євро);

1 429 кг шпаклівки Pyro-Safe Flammotect-А за 3 463 грн/кг (79,36 євро);

364 мінераловатні плити 1000х600х60 мм за 2 474 грн/шт (56,70 євро);

364 мінераловатні плити 1200х600х60 мм за 2 474 грн/шт (56,70 євро);

332 кг мінеральної вати за 300 грн/кг (6,89 євро).

Для порівняння, за даними польського інтернет-магазину "Firetech", фарба Pyro-Safe Flammotect-А коштує 12,01 євро/кг, а шпаклівка — 12,80 євро/кг (без ПДВ та доставки).

Згідно з розслідуванням, з урахуванням українського ПДВ (20%), ціна мала би становити відповідно 14,41 євро/кг та 15,36 євро/кг, що в чотири-п’ять разів дешевше за договірні ціни.

Замовник пояснив високу вартість аналізом попередніх закупівель і пропозицій постачальників. Однак тендер не викликав конкуренції, оскільки "Атоменергоресурс" залишився єдиним учасником.

Чому ціни завищені

Анонімний учасник, який заявив про завищення очікуваної вартості в 3,5 раза, навів дані європейського ринку. Проте "Енергоатом" відмовився знижувати ціни, аргументуючи це сумісністю матеріалів із попередніми покриттями та технічними вимогами.

Технічна специфікація передбачала можливість використання еквівалентної продукції, але учасники мали надати великий перелік документів: інформацію про виробника, токсиколого-гігієнічні паспорти, протоколи випробувань та інші. Це могло стати бар’єром для потенційних конкурентів.

Компанія "Атоменергоресурс", заснована у 2020 році, належить Олегу Рудченку, а керівником є Віталій Бурда. За п’ять років фірма уклала угод на 413 млн грн, здебільшого на постачання матеріалів Pyro-Safe для атомних станцій.

У травні 2024 року "Енергоатом" замовив підвищення пожежної безпеки Південноукраїнської АЕС за 279 млн грн, але договір розірвали через фінансові проблеми компанії.

Нагадаємо, у 2024 році обленерго України витратили майже 44 мільярди гривень на закупівлю електроенергії для компенсації технологічних втрат. Закупівлі проводилися через систему "Прозорро", але більшість тендерів пройшли без реальної конкуренції.