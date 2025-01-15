"Энергоатом" заказал огнезащитные материалы на 63 млн грн по ценам, превышающим европейские в 4-5 раз

Государственная компания "Энергоатом" заключила контракт на поставку огнезащитных материалов для атомных электростанций на сумму 63 млн. грн. Поставщиком стала фирма "Атомэнергоресурс", а срок поставки продукции составил всего пять дней.

Об этом говорится в расследовании проекта "Наши деньги".

По данным системы "Прозорро", материалы будут поставляться от немецкой компании "svt Products GmbH", но их стоимость значительно превышает цены на аналогичную продукцию в Европе.

Детали закупки

Контракт включает:

20 221 кг краски Pyro-Safe Flammotect-А по цене 2778 грн/кг (63,67 евро);

1 429 кг шпатлевки Pyro-Safe Flammotect-А за 3463 грн/кг (79,36 евро);

364 минераловатных плиты 1000х600х60 мм за 2 474 грн/шт (56,70 евро);

364 минераловатных плиты 1200х600х60 мм за 2 474 грн/шт (56,70 евро);

332 кг минеральной ваты за 300 грн/кг (6,89 евро).

Для сравнения, по данным польского интернет-магазина Firetech, краска Pyro-Safe Flammotect-А стоит 12,01 евро/кг, а шпатлевка — 12,80 евро/кг (без НДС и доставки).

Согласно расследованию, с учетом украинского НДС (20%), цена должна составить соответственно 14,41 евро/кг и 15,36 евро/кг, что в четыре-пять раз дешевле договорных цен.

Заказчик объяснил высокую стоимость анализом предварительных закупок и предложений поставщиков. Однако тендер не вызвал конкуренцию, поскольку "Атомэнергоресурс" остался единственным участником.

Почему цены завышены

Анонимный участник, заявивший о завышении ожидаемой стоимости в 3,5 раза, привел данные европейского рынка. Однако "Энергоатом" отказался снижать цены, аргументируя это совместимостью материалов с предварительными покрытиями и техническими требованиями.

Техническая спецификация предусматривала возможность использования эквивалентной продукции, но участники должны предоставить обширный перечень документов: информацию об изготовителе, токсиколого-гигиенические паспорта, протоколы испытаний и другие. Это могло бы стать барьером для потенциальных конкурентов.

Компания "Атомэнергоресурс", основанная в 2020 году, принадлежит Олегу Рудченко, а руководителем является Виталий Бурда. За пять лет фирма заключила соглашений на 413 млн грн, в основном на поставку материалов Pyro-Safe для атомных станций.

В мае 2024 года "Энергоатом" заказал повышение пожарной безопасности Южноукраинской АЭС за 279 млн грн, но договор был расторгнут из-за финансовых проблем компании.

Напомним, в 2024 году облэнерго Украины потратили почти 44 миллиарда гривен на закупку электроэнергии для компенсации технологических потерь. Закупки производились через систему "Прозорро", но большинство тендеров прошли без реальной конкуренции.