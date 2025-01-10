Облэнерго потратили 44 миллиарда гривен на тендерах: у кого и что закупали

В 2024 году облэнерго Украины израсходовали почти 44 миллиарда гривен на закупку электроэнергии для компенсации технологических потерь. Закупки производились через систему "Прозорро", но большинство тендеров прошли без реальной конкуренции.

Об этом говорится в расследовании проекта "Наши деньги".

Кто поставляет электроэнергию

Основными поставщиками для облэнерго стали:

Группа Константина Григоришина : ключевые фирмы — "Энера" и "Таргет Энерджи".

: ключевые фирмы — "Энера" и "Таргет Энерджи". Государственные облэнерго под контролем Министерства энергетики : основные поставщики — государственная компания "Энергетическая компания Украины" и "Трейд Энерджи Солюшн", связанная с ДТЭК Рината Ахметова.

: основные поставщики — государственная компания "Энергетическая компания Украины" и "Трейд Энерджи Солюшн", связанная с ДТЭК Рината Ахметова. Частные облэнерго с распыленными пакетами акций или контролируемые отдельными собственниками имеют собственных поставщиков.

По сообщению, почти все тендеры проводились без конкурентных торгов. Фирмы, традиционно обслуживающие определенное облэнерго, фактически получали контракты по ожидаемой стоимости.

Однако в редких случаях появление конкурентов снижало стоимость контрактов. К примеру, когда на тендер "Сумыоблэнерго" на 1,11 млрд грн зашла сторонняя компания "Эл-Энерго", "Таргет Энерджи" была вынуждена снизить свое предложение на 7 миллионов гривен. Хотя это и мизер на фоне общей суммы контракта, но такая скидка является исключением в системе почти полного отсутствия конкуренции.

"Что может объясняться картельным сговором владельцев облэнерго. Они не ходят на торги друг к другу и не мешают друг другу оставлять деньги потребителей в собственных группах", — говорится в сообщении.

Как формируются цены

В расследовании отмечается, что цена электроэнергии в Украине рыночная и зависит от нескольких факторов:

Базовая нагрузка : электроэнергия, производимая атомными электростанциями, продается на "рынке двусторонних договоров" (РДД). Она дешевле.

: электроэнергия, производимая атомными электростанциями, продается на "рынке двусторонних договоров" (РДД). Она дешевле. Пиковая нагрузка : докупается на "рынке в сутки вперед" (РДН), где цены колеблются в зависимости от спроса.

Большинство поставщиков формируют цены, привязывая их к показателям РДН. Однако некоторые контракты облэнерго предусматривают минимальные скидки от этой цены или вообще их отсутствие.

Например, "Сумыоблэнерго" в группе Григоришина закрепляет цену на уровне 0,999*РДН (1,05 млрд грн), что почти равно базовой цене. Коммунальный "Кривбассводоканал" закупает энергию дороже — по формуле РДН + 46 грн/МВт*ч (2,17 млрд грн).

В государственных облэнерго, контролируемых Министерством энергетики, цены преимущественно на уровне 1*РДН или с минимальными скидками.

Большие заказчики, покупающие дешевле

Согласно данным расследования, есть крупные компании, которые покупают е/е существенно дешевле. К примеру, национализированная "Укрнафта" заключила контракт с государственным поставщиком АО "Энергетическая Компания Украины" на поставку электроэнергии на сумму 2,96 млрд грн. Цена была установлена на уровне base РДН минус 2,301%, что указано в акте поставки как отрицательный тариф поставщика.

В денежном эквиваленте это означает, что если бы "Укрнафта" использовала формулу с коэффициентом 1 или 0,999*РДН, то только за ноябрь она переплатила бы 1 миллион гривен при общей стоимости платежа 51,33 млн грн.

Для сравнения, "Укрпочта" организовала закупку электроэнергии через платформу "Прозорро.Маркет", привлекая 13 участников. В итоге победу одержала компания ООО "Энерго-инвестиционная группа", которая предложила цену с маржей минус 0,23 грн за киловатт-час от средневзвешенного РДН. Хотя эта цена была несколько выше "базового" предложения "Укрнафты", она все равно значительно выгоднее по сравнению с контрактами облэнерго.

"Наши деньги" отмечают, что если бы облэнерго проводили тендеры с хотя бы 2% скидкой, то экономия могла бы составлять около 880 млн грн только на тендерах, обнародованных в "Прозорро", общей стоимостью 44 млрд грн. Это средства, которые могли бы остаться у потребителей взамен обогащения владельцев и управляющих монополий.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решила запустить регуляторную процедуру пересмотра предельных цен на электроэнергию – проект постановления по прайс-кепам одобрен.