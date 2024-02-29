Украина перешла на европейские правила торговли электроэнергией

Украинский оператор системы передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" запустил общие аукционы на доступ к интерконнекторам с Молдовой. Таким образом, Украина завершила переход на европейские правила торговли электроэнергией.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Украина завершила переход на европейские правила торговли электроэнергией. На платформе "Укрэнерго" состоялись совместные аукционы по доступу к межгосударственным пересечениям с Молдовой. Впервые было расторговано право поставки электроэнергии на целый месяц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 февраля завершился первый совместный месячный аукцион по доступу к межгосударственным пересечениям с поставкой электрической энергии в марте для Украины и Молдовы. Аукцион в этом формате длился неделю.

По направлению Украина – Молдова (UA-MD) распределенная пропускная способность составила 463 МВт. По направлению Молдова – Украина (MD-UA) – 96 МВт.

"100% доступной пропускной способности по каждому направлению было распределено среди 4 участников. Общее количество участников по направлению UA-MD составило 8 участников, а по направлению MD-UA 9 участников. Спрос на пропускную способность на каждом месячном аукционе превышал предложенную для распределения пропускную способность возможность, что определило предельную цену аукциона для направления UA-MD 0.05 евро за один МВт, а для направления MD-UA 0,5 евро за один МВт", - подчеркнули в НЭК "Укрэнерго".

Там напомнили, что Украина уже проводит общие суточные аукционы с другими европейскими соседями: со 2 ноября с Румынией, с 16 января с Польшей, с 22 февраля с Венгрией. Первый общий аукцион со Словакией запланирован на 4 марта.

Максимальная способность Украины для экспорта электроэнергии увеличена до 550 МВт

С 1 марта максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличен до 550 МВт в час.

Процесс синхронизации энергосистемы Украины и Европы полностью были завершены в ноябре 2023 года.

Тогда впервые общие суточные аукционы по европейским правилам стартовали между Украиной и Румынией .

16 января между НЭК "Укрэнерго" и польским оператором PSE впервые прошли аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO).

А уже 22 февраля НЭК "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской универсальной платформе распределения JAO (Joint Allocation Office)

Прогноз по экспорту электроэнергии на весну-2024

Как писало Delo.ua в статье " Узкое окно возможностей: весна обещает Украине перспективы экспорта электроэнергии ", по оценке экс-главы Минэнерго Ольги Буславец, минимальный прогнозный объем экспорта за период весеннего профицита составит 300 млн кВтч.

Это основано на пессимистической оценке, что экспорт составит в среднем 100 млн кВтч в месяц. В целом же прогноз на экспорт находится в достаточно широком коридоре, ведь внешнеэкономическая активность отечественной энергетики зависит от многих факторов. В частности – от темпов расширения разрешенных мощностей на экспорт – от 550 МВт (как и было обещано, до уже согласованных с Европейской сетью операторов системы передачи континентальной Европы (ENTSO-E 400 МВт добавили еще 150 МВт) до 1500 МВт. А также от объемов профицита электроэнергии и количества часов для экспорта.

По словам Буславец, при оптимистическом сценарии объемы экспорта за период весеннего профицита могут возрасти до 2 млрд кВтч, а как показали расчеты, в случае успешной экспортной кампании Украина способна заработать только за три месяца весны не менее €60 млн.

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