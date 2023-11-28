- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Украина и ЕС завершили процесс синхронизации энергосистем
Процесс синхронизации энергосистем Украины и Европы полностью завершен. Об этом 28 ноября сообщил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Он отметил, что сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила техническую возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину с 1200 до 1700 МВт. Решение было принято после исследований безопасной и стабильной синхронной работы украинской и европейской энергосистем.
Как пояснил Кудрицкий, это значительный вклад в устойчивость украинской энергосистемы во время холодов и возможных атак врага на энергетические объекты.
Глава "Укрэнерго" добавил, что компания выполнила ключевые технические мероприятия, необходимые для постоянной синхронизации украинской и европейской энергосистем.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Импорт электроэнергии: синхронизация систем Украины и ЕС
Украинская энергосеть синхронизировалась с европейской в марте 2022 года. Это произошло спустя несколько недель после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в течение которых украинская энергосистема работала в изолированном режиме.
Для перехода на постоянную синхронную работу с ENTSO-E требовалось, чтобы "Укрэнерго" выполнило все условия, согласованные с Европой в 2017 году.
По состоянию на 28 ноября 2023-го, Украина осуществляет импорт электроэнергии в вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы.
Источник фото: ua.depositphotos.com