Україна та ЄС завершили процес синхронізації енергосистем

Процес синхронізації енергосистем України та Європи повністю завершено. Про це 28 листопада повідомив голова правління компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Він зазначив, що мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила технічну можливість імпорту електроенергії з Європи до України з 1200 до 1700 МВт. Це рішення було ухвалено після досліджень безпечної та стабільної синхронної роботи української та європейської енергосистем.

Як пояснив Кудрицький, це суттєвий внесок у стійкість української енергосистеми під час холодів та можливих атак ворога на енергетичні об’єкти.

Очільник "Укренерго" додав, що компанія виконала ключові технічні заходи, необхідні для постійної синхронізації української та європейської енергосистем.

Імпорт електроенергії: синхронізація систем України та ЄС

Українська енергомережа синхронізувалася з європейською в березні 2022 року. Це відбулося через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, протягом яких українська енергосистема працювала в ізольованому режимі.

Задля переходу на постійну синхронну роботу з ENTSO-E було потрібно, щоб "Укренерго" виконало всі умови, погоджені з Європою в 2017 році.

Станом на 28 листопада 2023-го, Україна здійснює імпорт електроенергії в вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови.

Джерело фото: ua.depositphotos.com