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Украина впервые провела аукцион по продаже электроэнергии в соответствии с европейскими стандартами
2 ноября состоялся общий аукцион по продаже доступа к пропускной способности международных линий передачи электроэнергии для направлений Украина-Румыния и Румыния-Украина.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Аукционы были проведены на платформе "Укрэнерго" одновременно для участников рынка из Румынии и Украины. Ожидаемая дата поставки электроэнергии – 3 ноября. При этом максимальная возможность передачи электроэнергии для экспорта составляла 200 МВт, а для импорта – 400 МВт.
Сообщается, что в результате аукциона была распределена возможность экспорта в разные часы суток на уровне 60 МВт (с наибольшей возможностью в один час – 100 МВт), и возможность импорта от 80 до 170 МВт в разные часы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Согласно правилам аукциона, поскольку приобретенный объем мощности был меньше предложенного, остальные были распределены между участниками рынка безвозмездно почти на все часы суток.
Как проходят совместные аукционы между Украиной и Румынией
Аукционы по доступу к пропускной способности межгосударственных связей между Украиной и Румынией будут проводиться украинской стороной ежедневно с 10.15 до 11.00 на аукционной платформе "Укрэнерго". День поставки электроэнергии определяется как последующий после дня проведения аукциона. Эта практика проведения исключительно суточных аукционов обязательна в соответствии с требованиями операторов европейской континентальной сети ENTSO-E.
В случае, если аукцион является общим для румынских и украинских участников, все участники принимают участие в одном аукционе и приобретя доступ, получают право пользоваться межгосударственным пересечением как на экспортном, так и на импортном направлении. После этого "Укрэнерго" передает половину полученного дохода от продаж доступа оператору энергосистемы Румынии - Transelectrica.
В чем разница между общими и односторонними аукционами
В "Укрэнерго" отмечают, что во время совместных аукционов все участники рынка принимают участие в одном аукционе и соперничают за весь объем предлагаемой для продажи пропускной способности межгосударственного интерконнектора. Победитель аукциона получает право использовать пересечение как для себя, так и для своего контрагента в соседней стране. После продажи права доступа к интерконнекторам, операторы энергосистем разделяют поровну доходы.
Согласно сообщению, односторонние аукционы проводятся в каждой стране в отдельности, графики и условия не согласовываются между операторами энергосистем соседних стран. К примеру, аукцион проводится сначала для украинских игроков рынка электроэнергии, а затем в соседней стране для ее участников.
После этого операторы систем передачи согласовывают распределенный объем и доходы не делятся между операторами энергосистем. Такие аукционы сейчас проводятся между Украиной и Польшей, Словакией и Молдовой как по экспортным, так и по импортным направлениям.
Совместные аукционы с Польшей, Венгрией, Словакией
Относительно введения совместных аукционов с Польшей, Венгрией и Словакией, "Укрэнерго" ожидает, что они станут доступны на общеевропейской платформе JAO в первом квартале 2024 года. Украинская сторона ("Укрэнерго", НКРЭКУ) выполнила все необходимые условия для этого и сейчас ожидает решения регуляторов соседних стран.
Общие аукционы имеют многочисленные преимущества
С помощью введения европейских стандартов продаж доступа к межгосударственным интерконнекторам, "Укрэнерго" фактически возобновляет торговлю электроэнергией с Румынией, и в первом квартале 2024 года ожидается возобновление коммерческих обменов и с Венгрией.
Распределение пропускной способности интерконнекторов на совместных аукционах значительно повышает конкуренцию и прозрачность при формировании цен на импортируемую или экспортируемую электроэнергию. При односторонних аукционах участники в одной стране не знают, сколько платят участники аукциона в другой стране. Стоимость доступа к пересечению является важной составляющей для определения цены на импорт и экспорт.
Совместные аукционы позволяют делать торговлю более эффективной и эффективно использовать ресурсы, а их внедрение отвечает требованиям ЕС по реформированию украинского рынка электроэнергии.
Напомним, НЭК "Укрэнерго" еще 20 октября подписала договор с румынским оператором Transelectrica о переходе на единые европейские правила доступа к межгосударственным линиям для экспорта и импорта электроэнергии.
Источник фото: ua.depositphotos.com