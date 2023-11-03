Украина впервые провела аукцион по продаже электроэнергии в соответствии с европейскими стандартами

2 ноября состоялся общий аукцион по продаже доступа к пропускной способности международных линий передачи электроэнергии для направлений Украина-Румыния и Румыния-Украина.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Аукционы были проведены на платформе "Укрэнерго" одновременно для участников рынка из Румынии и Украины. Ожидаемая дата поставки электроэнергии – 3 ноября. При этом максимальная возможность передачи электроэнергии для экспорта составляла 200 МВт, а для импорта – 400 МВт.

Сообщается, что в результате аукциона была распределена возможность экспорта в разные часы суток на уровне 60 МВт (с наибольшей возможностью в один час – 100 МВт), и возможность импорта от 80 до 170 МВт в разные часы.

Согласно правилам аукциона, поскольку приобретенный объем мощности был меньше предложенного, остальные были распределены между участниками рынка безвозмездно почти на все часы суток.

Как проходят совместные аукционы между Украиной и Румынией

Аукционы по доступу к пропускной способности межгосударственных связей между Украиной и Румынией будут проводиться украинской стороной ежедневно с 10.15 до 11.00 на аукционной платформе "Укрэнерго". День поставки электроэнергии определяется как последующий после дня проведения аукциона. Эта практика проведения исключительно суточных аукционов обязательна в соответствии с требованиями операторов европейской континентальной сети ENTSO-E.

В случае, если аукцион является общим для румынских и украинских участников, все участники принимают участие в одном аукционе и приобретя доступ, получают право пользоваться межгосударственным пересечением как на экспортном, так и на импортном направлении. После этого "Укрэнерго" передает половину полученного дохода от продаж доступа оператору энергосистемы Румынии - Transelectrica.

В чем разница между общими и односторонними аукционами

В "Укрэнерго" отмечают, что во время совместных аукционов все участники рынка принимают участие в одном аукционе и соперничают за весь объем предлагаемой для продажи пропускной способности межгосударственного интерконнектора. Победитель аукциона получает право использовать пересечение как для себя, так и для своего контрагента в соседней стране. После продажи права доступа к интерконнекторам, операторы энергосистем разделяют поровну доходы.

Согласно сообщению, односторонние аукционы проводятся в каждой стране в отдельности, графики и условия не согласовываются между операторами энергосистем соседних стран. К примеру, аукцион проводится сначала для украинских игроков рынка электроэнергии, а затем в соседней стране для ее участников.

После этого операторы систем передачи согласовывают распределенный объем и доходы не делятся между операторами энергосистем. Такие аукционы сейчас проводятся между Украиной и Польшей, Словакией и Молдовой как по экспортным, так и по импортным направлениям.

Совместные аукционы с Польшей, Венгрией, Словакией

Относительно введения совместных аукционов с Польшей, Венгрией и Словакией, "Укрэнерго" ожидает, что они станут доступны на общеевропейской платформе JAO в первом квартале 2024 года. Украинская сторона ("Укрэнерго", НКРЭКУ) выполнила все необходимые условия для этого и сейчас ожидает решения регуляторов соседних стран.

Общие аукционы имеют многочисленные преимущества

С помощью введения европейских стандартов продаж доступа к межгосударственным интерконнекторам, "Укрэнерго" фактически возобновляет торговлю электроэнергией с Румынией, и в первом квартале 2024 года ожидается возобновление коммерческих обменов и с Венгрией.

Распределение пропускной способности интерконнекторов на совместных аукционах значительно повышает конкуренцию и прозрачность при формировании цен на импортируемую или экспортируемую электроэнергию. При односторонних аукционах участники в одной стране не знают, сколько платят участники аукциона в другой стране. Стоимость доступа к пересечению является важной составляющей для определения цены на импорт и экспорт.

Совместные аукционы позволяют делать торговлю более эффективной и эффективно использовать ресурсы, а их внедрение отвечает требованиям ЕС по реформированию украинского рынка электроэнергии.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" еще 20 октября подписала договор с румынским оператором Transelectrica о переходе на единые европейские правила доступа к межгосударственным линиям для экспорта и импорта электроэнергии.

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