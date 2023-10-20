"Укрэнерго" переходит на европейские правила международной торговли электроэнергией

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подписала договор с румынским оператором Transelectrica о переходе на единые европейские правила доступа к межгосударственным линиям для экспорта и импорта электроэнергии.

Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, первый аукцион, где компании могут приобрести доступ к межгосударственному пересечению между Украиной и Румынией, состоится 2 ноября. Румынские коллеги выбрали эту дату, поскольку их законы требуют больше времени для подготовки участников рынка.

Аукцион будет открыт для компаний Украины и Румынии и состоится на платформе "Укрэнерго", а поставка электроэнергии запланирована уже на 3 ноября.

"Почему это важно? Потому что накануне сложной зимы украинские механизмы распределения доступа к межгосударственным линиям уже не станут препятствием для импорта из Румынии. Они будут синхронизированы с правилами в ЕС", - написал Кудрицкий.

Какая ситуация с другими странами Европы

По его словам, "Укрэнерго" также выполнило последний необходимый шаг для запуска аукционов по европейским стандартам с Венгрией, Словакией и Польшей. С ними было заключено соглашение о присоединении к общеевропейской аукционной платформе JAO, осталось дождаться соответствующих согласований с европейской стороны.

Кудрицкий добавил, что беспрепятственный импорт электричества из Европы критически важен для Украины, чтобы пройти сложную зиму. Технически, "Укрэнерго" как оператор системы уже создал возможность импортировать в Украину до 1200 МВт электроэнергии. Однако существуют регуляторные ограничения, которые делают импортные операции неэффективными, поэтому важно максимально снизить эти ограничения перед началом холодов.

В первые девять месяцев 2023 года Украина экспортировала электроэнергию в Европу на сумму более 176 миллионов гривен, что в 50 раз меньше, чем в предыдущем году, сообщает Forbes.

Выстоит ли украинская энергосистема зимой

Ранее Кудрицкий заверил, что украинская энергосистема выдержит предстоящую зиму, поскольку магистральная сеть "Укрэнерго" восстанавливается очень быстрыми темпами и энергетики делают все возможное, чтобы подготовиться к предстоящему отопительному сезону. По состоянию на август было выполнено от 60 до 80%, в зависимости от типа энергообъектов.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что министерство разработало проект решения правительства, что даст бизнесу гарантии не отключения света зимой при условии, что предприятие будет импортировать 50% электроэнергии от объемов потребления .

Несмотря на приближение холодов, у Украины избыток электроэнергии. В сентябре этого года Украина вывезла рекордные объемы электроэнергии, а именно 111,1 ГВтч. Это в более чем 500 раз больше, чем в августе, но в четыре раза меньше, чем в сентябре 2022 года, согласно данным EnergyMap .

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