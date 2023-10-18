В ДТЭК разработали специальную программу для более равномерных отключений света. Пока ее будут применять только в Киевской области

Компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" разработала специальную программу, которая поможет диспетчерам правильно распределять лимиты потребления электроэнергии и применять графики отключения света равномерно для всех потребителей. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор компании "ДТЭК Киевские региональные электросети" Виталий Шайда.

"Мы разработали графики отключений. Также к этим графикам мы разработали соответствующий программный продукт что делает невозможным ошибку диспетчера при применении графиков, а именно позволяет равномерно и социально справедливо распределять те лимиты, которые доводятся над всеми клиентами в Киевской области", - сказал Шайда.

По его словам, в прошлом году в компании поняли, что управлять лимитами энергопотребления и графиками отключений света диспетчеру достаточно трудно, поэтому разработали соответствующий программный продукт, который будет подсказывать диспетчеру, кого он должен отключить, а кого включить, чтобы электроэнергия подавалась всем потребителям одинаковое время.

Шайда отметил, что в прошлом году эта программа тестировалась, а в этом отопительном сезоне будет применена при условии, что будут применены графики отключений.

В пресс-службе компании "ДТЭК Сети" отметили, что данный программный продукт будет действовать только в Киевской области, где он был разработан. Масштабировать это решение на другие регионы компании пока не планируют.

По словам Шайды, готовясь к возможным поражениям критической инфраструктуры "ДТЭК Киевские региональные электросети", переформатировали работу аварийных ремонтных бригад, закрепив за каждой из 238 бригад определенные населенные пункты, где они будут дислоцироваться. Также компания позаботилась о физической защите оборудования от поражений ракет и дронов.

Украина готовится к атакам на энергетическую инфраструктуру во время отопительного сезона

Прошлая зима запомнилась украинцам массированными обстрелами критической инфраструктуры и отключениями света. Учитывая заявления военного и политического руководства страны, следует ожидать российских атак инфраструктуры и в этом отопительном сезоне.

В настоящее время операторы систем распределения уже разработали графики отключений света, но будут ли их применять зависеть от степени повреждения энергетической инфраструктуры вследствие российских атак. В случае, если отключений света по графикам все же пройти не удастся, одной из новинок этого отопительного сезона будет переход объектов критической инфраструктуры ( детские сады, больницы) на резервные источники питания, что позволит более равномерно распределить имеющиеся лимиты потребления в системе.

Заметим, что в прошлом году во время систематических отключений света для украинцев создавались различные приложения мониторинга отключений, а также сервисы от поставщиков услуг, которые помогали узнать возможные отключения.

Напомним, недавно в Министерстве энергетики заявили, что отключения света пока не планируются ни в одном из регионов Украины. Пока генерации хватает на покрытие потребления. Отключения света возможны только при массированных вражеских обстрелах.