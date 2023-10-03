Зима під обстрілами. За яких умов взимку відключатимуть світло та як працюватимуть нові графіки відключень

Минула зима запам’яталась українцям масованими обстрілами критичної інфраструктури та відключеннями світла. З огляду на заяви військового та політичного керівництва країни варто очікувати російських атак інфраструктури і в цьому опалювальному сезоні. Проте цього річ відключення світла не стануть для українців несподіванкою. Енергетики навіть встигли підготувати графіки відключень, проте кому і як довго будуть вимикати світло ніхто в Україні не скаже. Усе залежатиме від масованості російських обстрілів, ефективності ППО, а також характеру уражень енергетичних об’єктів.

Після досвіду надзвичайно важкої минулої зими енергетики почали готуватися до нового опалювального сезону майже одразу як скінчився попередній. Ключовими напрямками підготовки були ремонти пошкодженої інфраструктури, а також формування запасів необхідного обладнання на випадок повторення масованих атак взимку. Головною проблемою відновлення енергосистеми минулої зими було те, що обладнання підстанцій було доволі специфічним і кожну підстанцію проектували під певний енергетичний об’єкт. Через це неможливо було швидко знайти на ринку трансформатор, котрим можна було б замінити зруйноване обладнання.

Разом з цим українська протиповітряна оборона суттєво посилилась порівняно з минулим роком та стала значно ефективнішою, а ремонтні бригади енергетиків навчились швидко реагувати на аварії. Попри те, що масовані атаки минулої зими виснажили запас міцності енергосистеми, енергетики кажуть, що підготувались до опалювального сезону відключено побутових споживачів вдасться уникнути, звісно за умови якщо масовані обстріли інфраструктури не повторяться.

Проте ймовірність повторення масованих атак у наступному опалювальному сезоні є надзвичайно високою. З огляду на це оператори систем розподілу вже підготували попередні графіки відключень споживачів. Разом з цим те, як коли, кому й наскільки вимкнуть світло залежатиме виключно від дефіциту електроенергії в системі. Тож прогнозувати конкретну тривалість відключень можливо буде лише знаючи характер пошкоджень після обстрілів енергетичної інфраструктури.

Що з підготовкою енергосистеми до зими

Директорка департаменту комунікацій НЕК “Укренерго” Марія Цатурян говорить, що наразі компанія виконала всі заплановані роботи в рамках підготовки до опалювального сезону. Загалом підготовка до зими відбувалася на декількох рівнях. По-перше, мова йде про відновлювальні роботи на високовольтних підстанціях та в магістральних мережах, а також підготовку оперативно-диспетчерського персоналу та персоналу підрозділів експлуатації. Другим рівнем був фізичний та інженерний захист об’єктів критичної інфраструктури, а третій момент - це відпрацювання разом з генерацією, місцевою владою, обленерго та військовими різних сценаріїв проходження опалювального сезону.

“Наша магістральна мережа буде готова покривати споживання електроенергії взимку. Також ми подбали й про роботу наших спеціалістів дещо змінивши протоколи безпеки. Разом з цим формується й певний запас обладнання, в тому числі автотрансформаторів. Ми законтрактували багато такого обладнання у різних компаній у всьому світі. Частина цього обладнання вже поставлена, частина зараз їде, а частина буде поставлена в майбутньому”, - каже Цатурян.

Вона зазначає, що захист об’єктів інфраструктури має декілька рівнів. По-перше, це фізичний захист обладнання від уламків ракет або дронів, а також певні інженерні споруди, котрі допоможуть захистити обладнання магістральних мереж та обладнання на електростанціях. Такі інженерні рішення, над якими працює ні тільки Укренерго, але й Державна агенція відновлення, має забезпечити антидроновий та антиракетний захист. До цієї роботи також активно залучені ОВА та великий бізнес в регіонах.

В компанії “ДТЕК. Мережі” мережі розповіли, що за 8 місяців ремонтної кампанії енергетикам ДТЕК вдалося модернізувати 1,5 тис. підстанцій різних класів напруги та розподільчих пунктів, 3,4 тисячі км повітряних ліній та понад 4 тисячі кабельних ліній.

В Києві компанія за 8 місяців відремонтувала 477 підстанцій та 61 км повітряних ліній, а на Одещині 653 підстанції та 1800 км повітряних ліній.

“Ми залучаємо весь доступний внутрішній ресурс, щоб пройти наступну зиму. Але, звісно, ми не можемо прогнозувати дій ворога і якими будуть наслідки у випадку ворожих атак на енергооб’єкти. Зі свого боку, наскільки це можливо, ми готуємося до різного розвитку подій та детально пропрацьовуємо різні сценарії. Формуємо аварійний запас матеріалів, щоб оперативно відновлювати пошкодження та аварії. Ми працюємо над тим, аби максимально захистити наші ключові об’єкти спеціальними засобами. 931 бригада в чотирьох областях та Києві готові оперативно відновлювати електропостачання та забезпечувати всіх світлом ”, - зазначили в ДТЕК.

Якими будуть графіки відключень цієї зими

Один зі співрозмовників видання зазначає, що наразі оператори систем розподілу вже підготували графіки стабілізаційних та аварійних відключень.

“Це нормальна практика напередодні опалювального сезону. Графіки мають розроблятися щороку. Однак через дефіцит електроенергії в системі внаслідок обстрілів графіки можуть бути змінені, що ми спостерігали минулого року. Вони є більш-менш уніфіковані для всіх ОСР. Суттєвою відмінністю цього сезону від попереднього, буде те, що черг відключення буде не три, а шість”, - каже співрозмовник.

За його словами, те скільки годин у побутових споживачів не буде світла за графіком буде залежатиме від поточної ситуації в регіонах.

Цатурян також зауважила, що графіки, які наразі публікують на своїх сайтах оператори систем розподілу є звичайним елементом підготовки до осінньо-зимового сезону, який відбувався як в мирний час, так і зараз. Втім, наявність графіків відключень ще не означає гарантовані відключення світла.

“Графіки - це план дій на випадок критичної ситуації в енергосистемі, щоб був завчасно готовий список та черги споживачів, яким доведеться обмежувати споживання. Обленерго складають їх разом з ОВА, погоджуючи з Укренерго та Міненерго. Складання графіків - невід'ємний етап підготовки до опалювального сезону. Якщо не буде масованих обстрілів, і якщо імпорт електричної енергії з Європи буде безперешкодно заходити в Україну, сподіваємося, вони нам не знадобляться. Енергетики не знають, куди, коли і як буде бити ворог, але ми не можемо ігнорувати повідомлення ГУР Міноборони про те, що росіяни готуються до терористичних атак на об'єкти енергетики. Тому ми всі маємо бути до цього готові - і влада, і енергетики, і споживачі”, - каже директорка з комунікацій “Укренерго”.

Вона зазначає, що оператор системи передачі - Укренерго - бачить споживання електроенергії в кожному регіоні, а також бачить скільки споживає уся країна в мегаватах потужності, але не бачить споживання окремих будинків або квартир. Роблячи заміри, “Укренерго” може встановити ліміти споживання для областей з урахуванням критичної інфраструктури, яка необхідна для нормального функціонування регіону. А вже на місцях ці ліміти між споживачами будуть розподілятися обленерго.

За словами Цатурян, відмінністю цього опалювального сезону від попереднього буде те, що зараз органи влади максимально забезпечують об’єкти критичної інфраструктури альтернативними джерелами живлення. Зокрема мова йде про генератори потужністю до 1 МВт, які в тому числі надійшли до України разом з гуманітарною допомогою та дозволяють заживити котельні, лікарні, водонасосні станції та інші об’єкти критичної інфраструктури.

“Пам’ятаєте минулої зими та осені, коли світло відключали за графіком, найбільше обурення у людей було не через те, що світла нема, а через те, що у сусіда, який заживлений від одної лінії з лікарнею, воно постійно є. Щоб зробити графіки відключення електроенергії більш рівномірними, в цьому році місцеві органи влади дуже активно залучають альтернативні джерела живлення для об’єктів критичної інфраструктури. На випадок аварійної ситуації пропонується, щоб критична інфраструктура переходила на альтернативні джерела живлення, а наявну потужність в регіоні буде можливо більш рівномірно розподілити між споживачами”, - каже Цатурян.

Як відключення світла вплинуть на українську економіку

Експертка проектів DiXi Group Олена Лапенко вважає, що будь-які перерви в електропостачанні викличуть економічні збитки. Проте цієї зими українці стали міцнішими, а підприємства мали змогу посилити свою енергобезпеку встановивши резервні джерела живлення: генератори, акумулюючі пристрої, ВДЕ, а також газотурбінні та газопоршневі станції.

“Це нормальний досвід розвитку розподіленої генерації, який дозволяє не тільки мати резервне джерело живлення, але й допомагати енергосистемі своїми балансуючими потужностями. Приватний сектор на своєму рівні також має можливість встановлювати резервні джерела живлення. Складнішою є ситуація з великими енергоємними підприємствами, що живляться від високовольтних підстанцій. Вони, як правило, заведені в графіки аварійних відключень і зазнають значних збитків від перерв у електропостачання. Тут сподіваємось, що відключення, якщо і будуть застосовані, то короткочасно і справедливо. Бо економіка України повинна працювати навіть у такі складні часи”, - каже Лапенко.

При цьому експертка наводить позитивний приклад підготовки міста до зимового періоду. Наприклад, у місті Житомир вдалося мінімізувати знеструмлення минулої зими. Так, міській раді вдалось налагодити комунікацію з локальним бізнесом, домовитись та виробити графіки, за якими підприємства по черзі працювали у вихідні й уночі.

В результаті базове споживання електроенергії в Житомирі зменшили. І за інформацією мера міста, із 2014-го зменшили споживання газу під час опалювального сезону на 50 млн кубів. Також вдалося забезпечити містян додатковим теплом та електроенергією завдяки спалюванню сміття – тому, що йде на полігони й завдає шкоди нашому довкіллю.

“На довгу перспективу хотілося б зазначити, що децентралізація енергосистеми та нарощування частки ВДЕ генерації у загальній структурі, застосування передових “зелених” технологій дозволить підвищити рівень енергетичної безпеки нашої країни, наблизитися до енергетичної незалежності та модернізувати енергосистему”, - каже Лапенко.