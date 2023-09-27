Газ під прицілом. Чи існують ризики масованих обстрілів газової інфраструктури України взимку

Через систематичні обстріли критичної інфраструктури майже минулої зими громадяни на усій території країни мусили адаптуватися до життя в умовах відключень електроенергії. Хоча система протиповітряної оборони наразі є значно кращою ніж була у жовтні-листопаді 2022 року не виключеною є можливість повторних обстрілів критичної інфраструктури й цієї зими. Зараз напередодні нового опалювального сезону українські енергетики готуються до сценарію повторення масованих атак , а українці купують генератори та портативні зарядні станції .

Проте воєнні ризики є не лише у секторі електроенергетики. Нещодавно на Полтавщині відбувся вибух газу через розгерметизацію магістрального газопроводу. Причини розгерметизації є поки невідомими, проте показовим є те, що вибух стався саме під час повітряної тривоги.

Минулого року росіяни уникали ударів по українських магістральних газогонах, головним чином через те, що цими газогонами постачається російський газ європейським споживачам. Транзит газу через Україну на початку війни навіть зріс, а збереження цілісності магістральних газогонів стало одним з неписаних правил, які росіяни намагалися не порушувати. Хоча за перший рік війни, особливо в перші її місяці Україна втратила майже 100 млн куб.м газу саме через бойові дії, росіяни не обстрілювали газову інфраструктуру умисно.

Експерти вважають, що ризики можливих обстрілів газової інфраструктури хоча й зберігаються, вони не є співставними з ризиками обстрілів об’єктів електроенергетики. Якщо трансформатори, котрі стали основною мішенню російських ракет є досить специфічним обладнанням, то газогони в Україні зазвичай підземні, а насосно-компресорних станцій є дуже багато. Тож загроза газової інфраструктури є головним чином в прифронтових регіонах.

Удари по газовій інфраструктурі є цілком можливими

Колишній генеральний директор “Оператора Газотранспортної системи України” Сергій Макогон каже, що росіяни мають на меті створити значні енергетичні проблеми Україні з якою вони воюють. Через це газова інфраструктура цілком може стати ціллю для російських атак цієї зими.

“Минулого року росіяни цілеспрямовано не атакували нашу ГТС. Бо розуміли, що атака на нашу ГТС автоматично зупинить транзит, в якому Росія зацікавлена. В цьому році ситуація може змінитись і Росія може почати атакувати ГТС. Але наша ГТС достатньо гнучка, тому ворогу буде дуже складно повністю її зупинити”, - говорить Макогон.

Він зазначає, що по окремих напрямках транспортування газотранспортна система має значні резерви. Це в основному транзитні напрямки. Разом з цим об’єкти ГТС досить складно ремонтувати. Особливо це стосується компресорних станцій. Проте в Оператора ГТС наразі є резерв труб та компресорів, тож цілком газовики матимуть змогу відновити інфраструктуру. Але основна надія у них все одно буде на сили протиповітряної оборони України.

На питання чи можливим є сценарій за якого при ураженні газової інфраструктури з поставками газу будуть такі ж проблеми як минулого року були з поставками електрики, Макогон зауважив, що гарантувати постачання газу в таких випадках важко і все залежатиме від характеру пошкодження.

Ще один з учасників газового ринку в коментарі Delo.ua зауважив, що наразі оцінювати наслідки масованих атак саме на ГРС буде складно, оскільки прецендентів поки не було.

“Коли минулого року ми розглядали такий сценарій то дійшли до висновку, що вона(газотранспортна система України, - Delo.ua) є більш стійкою. Всі переривання поставок газу у нас були коли осколками дірявило труби. Найскладнішими є випадки, коли пошкоджені газорозподільчі станції, які є у підпорядкуванні оператора ГТС. Але таких обстрілів минулого року майже не було за вийнятком районів Київщини та Харківщини, які тоді були прифронтовими”, - каже джерело.

За словами співрозмовника, резервних потужностей у газорозподільчих мереж та оператора ГТС є досить багато. І у випадку аварій поставки газу можна перенаправляти через них. Хоча у 2022 році були випадки, коли пошкодження були довозі серйозними й тоді доводилось зупиняти постачання газу значній кількості споживачів, але таких випадків було небагато й усі вони були в прифронтових районах. Разом з цим співрозмовник сумнівається в тому, що внаслідок пошкоджень газової інфраструктури може бути припинене газопостачання всього регіону, оскільки на рівні газорозподільчих систем є прив’язка до газорозподільчих станцій, частина з яких є пов’язана з іншими ГРС.

Ризики в газовому секторі є меншими ніж в електроенергетичному

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що росіяни цілком можуть завдати ударів по газовій інфраструктурі, але ризики пов’язані з цим є значно меншими ніж ризики через пошкодження електроенергетичної інфраструктури.

“Я думаю рашисти концентруватимуться саме по системі електрозабезпечення, а не газовим забезпеченням. Бо газове забезпечення набагато важче зруйнувати. Крім цього в нас є багато профіцитних газопроводів, які не задіяні й ми можемо їх використовувати”, - каже Омельченко.

Він зауважує, що ризики припинення поставок газу до певних регіонів залежатимуть від ступеня пошкодження газопроводу. Проте більша частина газогону йде під землею, а Україна має значні резерви ГТС та наразі використовує лише незначну її частину.

За словами директора з аналітичних досліджень DiXi Group Романа Ніцовича, ймовірність атак на об’єкти газової інфраструктури є в рази меншою ніж на об’єкти електроенергетики головним чином через збереження транзиту російського газу. Це головний фактор що стримує росіян від атак саме на ГТС.

Разом з цим росіяни все ж здійснювали атаки на об’єкти газовидобутку на Харківщині та Полтавщині. Але особливого ефекту це не дало, оскільки свердловина є доволі складною ціллю. До того ж при ураженні одної свердловини завжди будуть працювати інші на тому ж родовищі. Експерт також зауважує, що обладнання газової інфраструктури простіше замінити, до того ж на випадок уражень окремих ділянок зберігаються альтернативні маршрути постачання.

Директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев говорить, що основні магістральні трубопроводи закопані під землею, що ускладнює можливість вразити трубопровід. А руйнування одної компресорної станції не призведе до гарантованого відключення ГТС, бо станцій на шляху газогону є досить багато.

“Сенсу влучати ГТС немає. Це може призвести до того, що якийсь район опиниться без газу. Воєнного ефекту немає, психологічного теж. Коли взимку немає світла це набагато більший психологічний ефект. Тим більше що у більшості споживачів на сході України газ не є основним джерелом енергії. Тому для атак обирається електроенергетична інфраструктура яка важче відновлюється”, - каже Рябцев.