Газ под прицелом. Существуют ли риски массированных обстрелов газовой инфраструктуры Украины зимой

Из-за систематических обстрелов критической инфраструктуры почти минувшей зимой граждане на всей территории страны вынуждены были адаптироваться к жизни в условиях отключений электроэнергии. Хотя система противовоздушной обороны сейчас значительно лучше, чем была в октябре-ноябре 2022 года не исключена возможность повторных обстрелов критической инфраструктуры и этой зимой. Сейчас накануне нового отопительного сезона украинские энергетики готовятся к сценарию повторения массированных атак , а украинцы покупают генераторы и портативные зарядные станции .

Однако военные риски есть не только в секторе электроэнергетики. Недавно в Полтавской области произошел взрыв газа из - за разгерметизации магистрального газопровода . Причины разгерметизации пока неизвестны, однако показательно то, что взрыв произошел именно во время воздушной тревоги.

В прошлом году россияне избегали ударов по украинским магистральным газопроводам, главным образом из-за того, что этими газопроводами поставляется российский газ европейским потребителям. Транзит газа через Украину в начале войны даже возрос, а сохранение целостности магистральных газопроводов стало одним из неписаных правил, которые россияне пытались не нарушать. Хотя за первый год войны, особенно в первые месяцы Украины потеряла почти 100 млн куб.м газа именно из-за боевых действий , россияне не обстреливали газовую инфраструктуру умышленно.

Эксперты считают, что риски возможных обстрелов газовой инфраструктуры хотя и сохраняются, они не сопоставимы с рисками обстрелов объектов электроэнергетики. Если трансформаторы, ставшие основной мишенью российских ракет достаточно специфическим оборудованием, то газопроводы в Украине обычно подземные, а насосно-компрессорных станций очень много. Поэтому угроза газовой инфраструктуры главным образом в прифронтовых регионах.

Удары по газовой инфраструктуре вполне возможны

Бывший генеральный директор “Оператора Газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон говорит, что россияне преследуют цель создать значительные энергетические проблемы Украины с которой они воюют. Поэтому газовая инфраструктура вполне может стать целью для российских атак этой зимой.

“В прошлом году россияне целенаправленно не атаковали нашу ГТС. Потому что понимали, что атака на нашу ГТС автоматически остановит транзит, в котором Россия заинтересована. В этом году ситуация может измениться, и Россия может начать атаковать ГТС. Но наша ГТС достаточно гибкая, поэтому врагу будет очень сложно ее полностью остановить”, - говорит Макогон.

Он отмечает, что по отдельным направлениям транспортировки газотранспортная система имеет значительные резервы. Это в основном транзитные направления. При этом объекты ГТС достаточно сложно ремонтировать. Особенно это касается компрессорных станций. Однако у Оператора ГТС пока есть резерв труб и компрессоров, поэтому полностью газовики смогут восстановить инфраструктуру. Но основная надежда у них все равно будет на силы противовоздушной обороны Украины.

На вопрос возможен ли сценарий, при котором при поражении газовой инфраструктуры с поставками газа будут такие же проблемы, как в прошлом году были с поставками электричества, Макогон отметил, что гарантировать поставки газа в таких случаях трудно и все будет зависеть от характера повреждения.

Еще один из участников газового рынка в комментарии Delo.ua отметил, что оценивать последствия массированных атак именно на ГРС будет сложно, поскольку прецендентов пока не было.

“Когда в прошлом году мы рассматривали такой сценарий, то пришли к выводу, что она (газотранспортная система Украины, - Delo.ua) более устойчива. Все прерывания поставок газа у нас были когда осколками дыряли трубы. Самые сложные случаи, когда повреждены газораспределительные станции, находящиеся в подчинении оператора ГТС. Но таких обстрелов в прошлом году почти не было, за исключением районов Киевщины и Харьковщины, которые тогда были прифронтовыми”, - говорит источник.

По словам собеседника, резервных мощностей у газораспределительных сетей и оператора ГТС достаточно много. И в случае аварий поставки газа можно перенаправлять через них. Хотя в 2022 году были случаи, когда повреждения были довозом серьезными и тогда приходилось останавливать поставки газа значительному количеству потребителей, но таких случаев было немного и все они были в прифронтовых районах. Вместе с этим собеседник сомневается в том, что вследствие повреждений газовой инфраструктуры может быть прекращено газоснабжение всего региона, поскольку на уровне газораспределительных систем есть привязка к газораспределительным станциям, часть из которых связана с другими ГРС.

Риски в газовом секторе меньше чем в электроэнергетическом

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что россияне вполне могут нанести удары по газовой инфраструктуре, но риски связанные с этим значительно меньше, чем риски из-за повреждения электроэнергетической инфраструктуры.

“Я думаю, рашисты будут концентрироваться именно по системе электроснабжения, а не газовым обеспечением. Потому что газовое обеспечение гораздо труднее разрушить. Кроме этого, у нас есть много профицитных газопроводов, которые не задействованы и мы можем их использовать”, - говорит Омельченко.

Он отмечает, что риски прекращения поставок газа в определенные регионы будут зависеть от степени повреждения газопровода. Однако большая часть газопровода идет под землей, а Украина имеет значительные резервы ГТС и использует лишь незначительную ее часть.

По словам директора по аналитических исследованиям DiXi Group Романа Ницовича, вероятность атак на объекты газовой инфраструктуры в разы меньше чем на объекты электроэнергетики главным образом из-за сохранения транзита российского газа. Это главный фактор сдерживающий россиян от атак именно на ГТС.

Вместе с этим россияне все же совершали атаки на объекты газодобычи в Харьковской и Полтавской областях. Но особого эффекта это не дало, поскольку скважина довольно сложная цель. К тому же, при поражении одной скважины всегда будут работать другие на том же месторождении. Эксперт также отмечает, что оборудование газовой инфраструктуры проще заменить, к тому же в случае поражений отдельных участков сохраняются альтернативные маршруты поставки.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что основные магистральные трубопроводы зарыты под землей, что усложняет возможность поразить трубопровод. А разрушение одной компрессорной станции не приведет к гарантированному отключению ГТС, потому что станций на пути газопровода достаточно много.

“Смысла попадать ГТС нет. Это может привести к тому, что какой-нибудь район окажется без газа. Военного эффекта нет, психологического тоже. Когда зимой нет света, это гораздо больший психологический эффект. Тем более, что у большинства потребителей на востоке Украины газ не является основным источником энергии. Поэтому для атак выбирается электроэнергетическая инфраструктура, которая труднее восстанавливается”, - говорит Рябцев.