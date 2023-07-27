Обстрелы и низкая ликвидность рынка. Какие риски могут ожидать газовый сектор следующей зимой

"Нефтегаз" продолжает накапливать необходимые до зимы запасы газа. По состоянию на 19 июля в ПХГ закачано уже 11,7 из необходимых 14 млрд куб. м. По всей вероятности, к началу отопительного сезона у Украины будет необходим запас. Хотя обстрелы газовой инфраструктуры не дадут такого эффекта, как обстрелы электроэнергетической, риски военного характера для газовой сферы также остаются существенными.

19 июля Международное энергетическое агентство опубликовало отчет за третий квартал, согласно которому в подземных газохранилищах Украины по состоянию на 1 июля было закачано 10,5 млрд куб. м голубого топлива . Вместе с этим по состоянию на конец марта остатки газа в украинских ПХГ составляли 9 млрд куб. м. Таким образом, за три месяца сезона закачки в украинские ПХГ было закачано всего 1,5 млрд куб. м голубого топлива.

Чуть позже, 21 июля в "Нафтогазе" отреагировали на отчет МЭА и сообщили , что по состоянию на 19 июля в украинских ПХГ хранится 11,7 млрд куб. м голубого топлива, а с начала года в подземные газохранилища направлено 2,5 млрд куб. м газа.

В целом в планах Правительства накопить в ПХГ на начало отопительного сезона 2023/2024 запас в 14 млрд куб. м . Это значительно меньше 19 млрд куб. м, которые Правительство планировало запасти на зиму 2022/2023. Хотя тогда на начало отопительного сезона, пришедшегося на 7 ноября удалось накопить те же 14 млрд куб. м.

Вместе с этим уровень потребления газа прошлой зимой был очень низким и очевидно останется таким и в следующую зиму, главным образом из-за падения промышленного потребления. К примеру, в 2021 году предшествовавшего полномасштабной войне фактическое потребление газа в Украине по данным оператора ГТС Украины составило 26,8 млрд куб. м, отсюда только на нужды населения поступило 8,6 млрд куб. м, производители тепла потребили 6,3 млрд. куб. м голубого топлива, а промышленность, бюджетные организации и другие небытовые потребители использовали 11,9 млрд. куб. м.

Очевидно, низкий уровень потребления и стал причиной заявлений "Нафтогаза" о том, что в этом году Украина впервые в истории откажется от импорта газа и сможет обеспечить себя сама. Скорее всего, в текущих условиях НАК сможет накопить достаточный объем газа. Даже если некоторый объем нужно будет докупить на внешних рынках, цены в ЕС сейчас существенно ниже, чем были в разгар энергетического кризиса в 2021-2022 годах.

"Нефтегаз" сможет накопить нужные объемы газа

По мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко у "Нафтогаза" есть все шансы накопить необходимые объемы для прохождения осенне-зимнего периода.

“Я думаю, будет достаточно где-то 13 млрд кубических метров. Безусловно, нужно ускорить накопление, хотя некоторые эксперты говорят, что Украина может обойтись в этом году без импортного газа. То есть будет накапливать газ только собственной добычи. Я очень сомневаюсь, что без импорта мы сможем накопить необходимый объем для надежного прохождения осенне-зимнего периода. Думаю, все же придется определенные объемы закупать импортного газа”, - считает Омельченко.

По его словам, речь идет о небольших объемах в размене 1,5 млрд куб. м голубого топлива. При текущей цене на газ, что ниже 350 долларов за тысячу кубических метров объем средств для закупки газа будет значительно меньше, чем год назад, когда голубое топливо стоило более 1000 долларов за тысячу кубических метров.

“Финансовые ресурсы, которые есть в наличии у “Нафтогаза”, неизвестны, они засекречены. Но насколько я знаю, ситуация у компании достаточно сложная, у нее большое количество долгов. Думаю, что в крайнем случае для закупки необходимого объема "Нефтегаза" выдадут кредит государственные банки, или Правительство предоставит для этого необходимую поддержку. Я не вижу каких-либо больших проблем”, - говорит Омельченко.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев тоже считает, что у "Нефтегаза" достаточно времени, чтобы до зимы накопить необходимый объем газа. По мнению эксперта, уровень потребления голубого топлива сейчас настолько низкий, что для прохождения зимы Украине хватило бы и газа внутренней добычи, даже если рассчитывать на использование газа в качестве энергоносителя для тепловых электростанций.

“По большому счету там достаточно будет и нынешних объемов, но на всякий случай нужно будет иметь больше, поскольку чем больше газа в хранилищах, тем легче его будет брать. Меньше затрат технологического газа на работу насосно-компрессорного оборудования”, – говорит Рябцев.

Аналитик DiXi Group Андрей Урста отмечает, что для достижения целевого показателя в 14 млрд. куб. м газа "Нафтогазу" нужно будет накопить еще 2,3 млрд куб. м газа. Среднесуточный показатель закачки газа в ПХГ в этот сезон закачки составляет около 27 млн куб. м, а за последний месяц этот показатель значительно выше. В июле в хранилища ежедневно поступает в среднем около 41 млн куб. м.

Сезон закачки газа в Украине завершается обычно во второй половине октября или начале ноября. В прошлом году он завершился позднее за последнее десятилетие - 7 ноября.

“Если оператор ПХГ “Укртрансгаз” продолжит закачивать в хранилища в среднем по 27 млн куб. м в сутки, к 7 ноября могут быть накоплены дополнительно еще 3 млрд кубических метров. Этого достаточно для выполнения цели. Кроме того, в последние недели объем закачки вырос до 40 млн куб. м в сутки и если такой темп закачки будет удерживаться, то целевой показатель закачки может быть достигнут раньше”, - говорит Урста.

Вместе с этим эксперт отмечает, что не весь объем газа, который будет закачан в подземные хранилища на начало отопительного сезона, будет принадлежать государственным компаниям и может быть направлен на нужды населения или производителей тепла. Часть газа будет точно принадлежать иностранным трейдерам, которые уже начали использовать наши хранилища для накопления ресурса. Насколько велика эта доля - неизвестно, ведь подробные данные о заполнении украинских хранилищ в разрезе видов компаний (отечественные/иностранные) недоступны.

Также из-за сокращения промышленного потребления частные добычи, преимущественно поставлявшие газ промышленности, могут также накапливать свой ресурс в ПХГ. Для того чтобы использовать этот ресурс для нужд льготной поставки населению, "Нафтогаз" должен выкупать этот газ по рыночным ценам у частных добытчиков и трейдеров. Это он собственно и делает на торгах Украинской энергетической биржи.

Риски военного времени

По мнению Омельченко, риском может стать прекращение Россией транзита газа. Это хоть и не приведет к критическим проблемам, но на этот случай Украине нужно будет иметь в хранилищах больше природного газа, чтобы обеспечить соответствующие режимы работы газотранспортной системы.

Будут ли россияне обстреливать газовую инфраструктуру сказать трудно. Риски есть. Пока идет жесткая война, остаются и риски для отрасли. Поэтому на данный момент трудно рассчитывать на какие-то серьезные инвестиции и увеличение добычи», – говорит Омельченко.

Рябцев, напротив, сомневается, что для газового сектора возможны военные риски, которые будут сопоставимы с рисками в секторе электроэнергии. По мнению эксперта, возможны атаки по объектам газовой инфраструктуры в прифронтовых регионах, но специально совершать атаки на эти объекты оккупанты не будут.

Может пострадать буровое оборудование, если его не вывезли или незаконсервированные скважины. Но вряд ли кто-то будет специально атаковать такие объекты, потому что в этом нет никакого смысла. Если атаки на объекты электроэнергетической инфраструктуры, такие как трансформаторные подстанции, могут оказать существенное влияние на функционирование энергосистемы, то в случае атаки на объекты газовой инфраструктуры это не так. Никто не будет тратить на это ракеты. Газогоны обычно подземные, а насосно-компрессорных станций очень много”, – говорит Рябцев.

Он также отмечает, что прекращение транзита российского газа также не будет оказывать существенного влияния на способность ГТС поставлять газ потребителям, поскольку Оператор ГТС уже давно переориентировал систему по обеспечению транзита на обеспечение внутреннего потребителя. Так что транзитная ветвь не играет такой роли, которую она играла где-то в 2012 году.

Урста говорит, что кроме угрозы физической безопасности энергетической инфраструктуры из-за возможных российских атак, есть вопросы финансового состояния рынка газа и его участников.

“Ключевые данные по задолженностям на рынке газа – уровень оплаты населения услуг ЖКУ, которые обнародовал Госстат, долги теплокоммунэнерго, которые обнародовал “Нафтогаз” и т.п. – недоступны. Доподлинно непонятно, насколько серьезна долговая проблема, однако есть основания полагать, что за время войны она углубилась. К примеру, теплокоммунэнерго сообщают, что в 2021-2023 годах они так и не получили компенсацию по разнице в тарифах, покрывающей разницу между существующим убыточным тарифом на теплоснабжение и реальными расходами теплокоммунэнерго. Это негативно влияет на финансовое состояние предприятий, дает меньше возможностей рассчитываться за поставленный газ”, - говорит Урста.

По его словам, "Нафтогаз" согласно режиму возложения специальных обязанностей (ПСО) осуществляет льготные поставки природного газа населению, теплокоммунэнерго, операторам газораспределительных сетей на их технологические нужды и бюджетным учреждениям. И эти обязательства очевидно оказывают негативное влияние на финансовое состояние компании.

Так, чистый убыток "Нафтогаза" за вычетом налогов от деятельности по продаже природного газа в 2022 году составил 75,8 млрд. грн. Однако более подробная информация о взаимной задолженности участников рынка природного газа, обнародованная до войны, недоступна, что не позволяет глубже проанализировать масштабы проблемы долгов и ее потенциальные последствия.

Именно поэтому, учитывая этот фактор неопределенности, я бы назвал проблему долгов и недостаточной ликвидности на рынке - второй после угроз физической безопасности инфраструктуры. Насколько эта проблема повлияет или не повлияет на безопасность поставок в отопительный сезон – без детальной информации делать выводы сложно”, – говорит эксперт.