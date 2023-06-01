Чи зможе Україна накопичити достатньо газу для наступного опалювального сезону. Прогнози експертів щодо закупок та цін на блакитне паливо

Уряд планує накопичити в підземних газових сховищах до початку опалювального сезону 14 млрд куб. м газу. Цей обсяг є невеликим порівняно з попередніми роками, однак цей план виглядає цілком обґрунтованим, особливо якщо врахувати значне падіння обсягів споживання газу промисловістю.

22 травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що на початок опалювального сезону запаси газу в українських підземних сховищах мають складати 14 млрд куб. м. Цей показник є суттєво нижчим ніж той, який Уряд запланував минулого року.

Тоді в урядовців був амбітний план накопичити в підземних газових сховищах 19 млрд куб. м, що в умовах надвисоких цін на блакитне паливо здавалося нереальною задачею. І в принципі виконати урядовий план тоді не вдалося, наприкінці вересня в українських газосховищах вдалося накопичити лише 14 млрд куб. м. Проте і цього обсягу виявилось достатньо. За словами міністра енергетики Германа Галущенка в середині квітня залишки газу в підземних газосховищах становили 9 млрд куб. м.

Тож рівень споживання блакитного палива в минулому опалювальному сезону був рекордно низьким. Для прикладу у 2021 році фактичне споживання газу в Україні за данними оператора ГТС України склало 26,8 млрд куб. м, звідси лише на потреби населення надійшло 8,6 млрд куб. м, виробники тепла спожили 6,3 млрд куб. м блакитного палива, а промисловість, бюджетні організації та інші непобутові споживачі використали 11,9 млрд куб. м. За перший рік повномасштабної війни споживання газу в Україні скоротилось на 40%. Головними факторами зниження споживання стало закриття промислових підприємств, а також тепла зима, крім цього свою роль зіграла і міграція населення.

Збільшення видобутку та тарифи

Через низький обсяг споживання в “Нафтогазі” поставили нову амбітну ціль - взагалі відмовитися від експорту газу. На думку голови НАК Олексія Чернишова, це цілком реально, якщо “Нафтогаз” збільшить видобуток на 8%, а приватні газовидобувні компанії на 16%. Хоча в останніх немає жодної мотивації нарощувати видобуток. Через заборону експорту та падіння промислового споживання, приватні видобувники виявились позбавлені своїх старих ринків збуту, а їх єдиним реальним покупцем наразі є “Нафтогаз”, котрий в силу своєї монополії на ринку може диктувати ціни.

В “Нафтогазі” ж напроти заявили про плани в поточному році видобути 13,5 млрд куб. м блакитного палива. Для порівняння за підсумками 2022 року видобуток газу в Україні склав 18,5 млрд куб. м. Дочірня компанія “Нафтогазу” “Укргазвидобування” видобула 13,2 млрд куб. м газу, інша державна компанія - “Укрнафта” 1 млрд куб. м газу, а приватні компанії - 4,3 млрд куб. м газу.

Хоча щоб застрахуватися від військових ризиків Україна все ж приєдналась до європейської платформи спільних закупівель газу Aggregate EU і якщо запасів не вистачить, “Нафтогаз” розраховує швидко докупити необхідний обсяг. Варто зазначити, що зараз кон’юнктура на газовому ринку Європи є набагато сприятливіша для покупців, а ціни на газ опустилися нижче 300 доларів за тисячу кубічних метрів, а котирування в літні місяці можуть взагалі досягти від’ємних значень.

За цих умов в “Нафтогазу” навряд чи будуть серйозні проблеми в накопиченні 14 млрд куб. м. Крім того, компанія зможе використовувати ресурс приватних видобувників, котрий наразі зберігається в підземних газосховищах та буде закачаний туди в майбутньому. Також за поточної цінової ситуації для НАКа буде зовсім не складно виконувати спецобов’язок з продажу газу населенню за пільговою ціною, до того ж в країні продовжує діяти мораторій, котрий забороняє підвищувати ціни на газ та тепло до кінця воєнного стану та 6 місяців після його завершення.

Ціна на газ та тепло для населення до кінця війни не зміниться

Тому вже на початку травня в компанії оголосили про продовження річного тарифу в 7,96 грн куб. м. Також до 31 серпня була продовжена спеціальна ціна на газ для бюджетних установ і виробників теплової енергії.

Чи достатньо буде газу?

Директора спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що озвучених прем’єром запасів в 14 млрд куб. м газу буде цілком достатньо щоб пройти зиму. А накопичити ці обсяги буде цілком реально.

“Думаю що вказаних запасів газу достатньо. У нас суттєво скоротилося споживання, головним чином через скорочення промислового виробництва. У хімічних підприємств, котрі використовували газ як сировину для виготовлення своєї продукції зараз нема можливості цю продукцію експортувати. Тому вони припинили діяльність. А якщо нема попиту, то нема і потреби в створенні додаткових запасів газу”, - каже Рябцев.

Директор з аналітичних досліджень DiXi Group Роман Ніцович також каже, що накопичити вказані запаси цілком реально і вказаний обсяг буде достатнім для проходження зими.

“Я думаю що це рішення було прийнято не лише з огляду на обсяг споживання та різні сценарії зими, але і з огляду на реальну, зокрема фінансову спроможність НАКа здійснити відповідні закупівлі шоб забезпечити цей ресурс. Зрозуміло також, що зараз в сховищах перебуває значний запас приватних компаній які втратили ринок збуту. Експортувати цей газ вони не можуть і не можуть його реалізувати на внутрішньому ринку. В свою чергу в “Нафтогаза” є задача сформувати певних ресурс для споживачів, яким газ постачається в рамках покладання спеціальних обов’язків. А це населення, теплокомуненерго, певний обсяг газу для операторів теплових мереж і, звичайно, регульовані продажі газу для виробництва електроенергії”, - каже Ніцович.

Експерт зауважує, що країни Європейського союзу вийшли з зимового періоду з доволі значними запасами газу. Крім того, є доволі високі обсяги газу які мають бути закачані в європейські сховища, однак вільних потужностей в цих сховищах може не виявитися.

“Тому з’являється можливість для українських газових сховищ, котрі могли б закачати частину цього ресурсу, який знадобиться ЄС взимку. Тому що є різні сценарії проходження зими в країнах ЄС в тому числі й дефіцитні. І українські сховища могли б зіграти роль такого стратегічного резерву”, - каже Ніцович.

Він додає, що у випадку зберігання газу нерезидентів Україна могла б розраховувати на те, що частина цього газу за конкурентними цінами буде переведена з режиму митного складу і реалізована всередині країни.

Разом з цим Ніцович зауважує, що попри те, що країна знаходиться в стані війни та зберігаються ризики ударів по газовій інфраструктурі сховища газу є підземними й знищення їм не загрожує, а надземну інфраструктуру досить легко полагодити. А нівелювати фактор військових ризиків можна отримавши послуги додаткового страхування і таким чином підвищивши довіру користувачів.