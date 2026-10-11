За рік виробництво сталі в Україні обвалилося на 78%, чавуну – на 83%

Серія російських ударів по найбільших металургійних підприємствах України призвела до різкого падіння виробництва у вересні. Порівняно з вереснем минулого року випуск чавуну обвалився на 83,4%, сталі – на 78,5%, а металопрокату – на 76,7%.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані GMK Center.

У вересні українські підприємства виробили лише 113 тис. тонн чавуну проти 683,2 тис. тонн роком раніше. Виплавка сталі скоротилася з 611 тис. до 131 тис. тонн, а виробництво прокату – з 587,5 тис. до 137 тис. тонн.

За дев'ять місяців 2026 року падіння менш різке, однак також суттєве. Металурги виплавили 4,46 млн тонн сталі – на 19,8% менше, ніж за аналогічний період торік.

Виробництво чавуну скоротилося на 22,9% – до 4,46 млн тонн, а металопрокату – на 23%, до 3,73 млн тонн.

Головним ударом для галузі стали російські атаки у серпні та вересні. "Запоріжсталь" після ударів 11 та 27 серпня повністю припинила роботу, а у вересні підприємство ще двічі зазнало балістичних атак.

У ніч на 5 вересня після удару кількома балістичними ракетами повністю зупинила виробничі процеси "Каметсталь".

12 вересня обстрілу зазнав "АрселорМіттал Кривий Ріг". Згодом материнська ArcelorMittal заявила, що не бачить можливості відновити роботу українського активу у безпечний та сталий спосіб і зосередиться на збереженні його інфраструктури.

У ніч на 22 вересня Росія також атакувала промисловий об'єкт "Інтерпайпу". Було пошкоджено основне виробниче обладнання та інфраструктуру, після чого підприємство зупинило виробництво.

Для порівняння, у 2025 році українські металурги ще нарощували випуск чавуну на 11,2% – до 7,88 млн тонн, а металопрокату – на 4,8%, до 6,52 млн тонн. Виробництво сталі тоді скоротилося лише на 2,2% – до 7,41 млн тонн.

Нагадаємо, наприкінці вересня повідомлялося, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" переходить до консервації після серії російських ударів по українській металургії. Компанія планує зберегти інфраструктуру підприємства для можливого відновлення виробництва після завершення війни.