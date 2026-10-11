За год производство стали в Украине обвалилось на 78%, чугуна – на 83%

Серия российских ударов по крупнейшим металлургическим предприятиям Украины привела к резкому падению производства в сентябре. По сравнению с сентябрем прошлого года выпуск чугуна рухнул на 83,4%, стали – на 78,5%, а металлопроката – на 76,7%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные GMK Center.

В сентябре украинские предприятия произвели только 113 тыс. тонн чугуна против 683,2 тыс. тонн годом ранее. Выплавка стали сократилась с 611 тыс. до 131 тыс. тонн, а производство проката – с 587,5 тыс. до 137 тыс. тонн.

За девять месяцев 2026 падение менее резкое, однако также существенное. Металлурги выплавили 4,46 млн. тонн стали – на 19,8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Производство чугуна сократилось на 22,9% – до 4,46 млн. тонн, а металлопроката – на 23%, до 3,73 млн. тонн.

Главным ударом для отрасли стали российские атаки в августе и сентябре. "Запорожсталь" после ударов 11 и 27 августа полностью прекратила работу, а в сентябре предприятие еще дважды подверглось баллистическим атакам.

В ночь на 5 сентября после удара несколькими баллистическими ракетами полностью приостановила производственные процессы "Каметсталь".

12 сентября обстрел подвергся "АрселорМиттал Кривой Рог". Впоследствии материнская ArcelorMittal заявила, что не видит возможности возобновить работу украинского актива безопасным и устойчивым способом и сосредоточится на сохранении его инфраструктуры.

В ночь на 22 сентября Россия также атаковала промышленный объект "Интерпайпа". Было повреждено основное производственное оборудование и инфраструктуру, после чего предприятие остановило производство.

Для сравнения, в 2025 году украинские металлурги еще наращивали выпуск чугуна на 11,2% – до 7,88 млн. тонн, а металлопроката – на 4,8%, до 6,52 млн. тонн. Производство стали тогда сократилось лишь на 2,2% – до 7,41 млн. тонн.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что "АрселорМиттал Кривой Рог" переходит в консервацию после серии российских ударов по украинской металлургии. Компания планирует сохранить инфраструктуру предприятия для возможного возобновления производства после завершения войны.