После атак из трех крупных меткомбинатов Украины работает только один

После последних российских атак из трех крупных металлургических предприятий Украины полного цикла работает только "Каметсталь", загруженная примерно на 40% мощности. "Запорожсталь" остановлена, а возможности в ближайшее время возобновить работу ее печей пока не видят.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на интервью директора группы "Метинвест" Александра Водовоза.

В тройку крупных предприятий полного цикла относятся ArcelorMittal в Кривом Роге, "Каметсталь" в Днепропетровской области и "Запорожсталь".

После последних ударов "Запорожсталь" не работает. На предприятии были разрушены печи и серьезно повреждены металлические конструкции. Во время атаки погибли люди.

На предприятии отмечают, что быстро остановить металлургическое производство, затем просто восстановить его после улучшения ситуации невозможно. Поэтому дальнейшие удары создают риск не только временного сокращения выпуска, но и потери производственных мощностей.

Пока возможности снова запустить поврежденные печи "Запорожстали" не видят, хотя не исключают восстановление в будущем.

В группе "Метинвест" работает около 50 тысяч человек, включая работников, которые сейчас служат в Вооруженных силах Украины.

Компания заявляет, что до последнего пыталась избегать сокращений, однако из-за падения объемов работы планирует снижать издержки, оптимизировать бизнес-процессы и сокращать численность персонала.

Прежде всего, это касается направлений, где объемы работы существенно уменьшились. Работникам, затронутым сокращением, обещают компенсации и, по возможности, вакансии на других производственных предприятиях группы.

Напомним, в августе из-за морской блокады и российских атак производство стали в Украине упало на 57%. Дополнительное давление на ветвь создают логистические трудности и ограничения на внешних рынках.