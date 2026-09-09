Последствия морской блокады для металлургов: в августе производство стали упало на 57%

Украинские металлургические предприятия в августе 2026 сократили выплавку стали на 57,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 277 тыс. тонн. В сравнении с июлем производство упало на 39,4%. На результаты отрасли оказали влияние блокирование морской логистики, торговые ограничения ЕС и российские атаки на металлургические предприятия.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на GMK Center.

Еще сильнее в августе сократилось производство чугуна – до 257,1 тыс. тонн. Это на 65,6% меньше, чем годом ранее, и на 40,5% ниже июльского показателя.

Производство товарного металлопроката составило 269,5 тыс. тонн, сократившись на 57,4% в годовом исчислении и на 29,6% в месяц.

За январь-август ситуация выглядит менее резкой, однако все основные показатели остаются ниже прошлогодних. Выплавка стали сократилась на 12,5% – до 4,3 млн тонн, чугуна – на 14,8%, до 4,35 млн тонн, а металлопроката – на 15,6%, до 3,59 млн тонн.

Одним из факторов падения стала фактическая блокада морских портов, усложнившая экспорт продукции и поставку сырья. Дополнительное давление создают европейский механизм CBAM и ограничения импорта украинской стали в ЕС.

В августе к логистическим проблемам добавились прямые удары по производству. "Запорожсталь" приостановила работу после ракетных атак 11 и 27 августа. В результате ударов погибли семь работников, еще 21 человек был ранен, повреждения получили энергетическая и транспортная инфраструктура, а также мощности доменного и коксового производств. До остановки предприятие успело выплавить в августе 46,2 тыс. тонн стали.

В начале сентября ситуация для отрасли еще усугубилась. В ночь на 5 сентября российские ракеты ударили по "Каметсталу" в Каменском. После повреждения ключевых производственных объектов и инфраструктуры комбинат также приостановил производство.

Главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко назвал августовский результат одним из самых низких за всю историю украинской металлургии. Более низкие показатели, по его словам, фиксировали только в апреле и декабре 2022 года. Из-за остановки предприятий в GMK Center ожидают дальнейшего ухудшения производственных показателей в сентябре.

Для сравнения, в 2025 году украинские металлурги выплавили 7,41 млн. тонн стали, что было на 2,2% меньше, чем годом ранее. В то же время производство чугуна тогда выросло на 11,2% — до 7,88 млн. тонн, а товарного проката — на 4,8%, до 6,52 млн. тонн.

Напомним, в конце августа в "Укрметаллургпроме" предупреждали, что из-за закрытия портов Большой Одессы производство стали в Украине по итогам 2026 года может сократиться до 50% по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев падение составило всего 5,6%, но эти данные еще не учитывали августовские последствия морской блокады и ударов по предприятиям.

Также Запорожсталь заявляла, что блокада портов усложнила экспорт металлопродукции и ограничила возможности предприятия производить продукцию для внешних рынков. Комбинат на тот момент уже находился в продолжительном простое после российских атак.