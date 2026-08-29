Украинская металлургия может сократить производство вдвое до конца года

Украинская металлургия по итогам 2026 может сократить производство на 50% по сравнению с 2025 годом. Такой прогноз приводится в аналитическом материале " Отрасль на грани: как идеальный шторм разрушает украинскую металлургию " , опубликованном на Delo.ua.

По оценке президента объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, первое полугодие отрасль отработала примерно на уровне 2025 года, однако закрытие портов Большой Одессы резко изменило ситуацию. Официальная статистика за семь месяцев пока выглядит более сдержанно — производство стали сократилось на 5,6%, чугуна на 6,1%, проката на 8,3%. Но эти данные еще не учитывают августовские последствия, в частности потери морской логистики и прилетов по "Запорожстали" и "АрселорМиттал Кривой Рог". Все эти факторы по словам Каленкова, могут снизить производство стали в Украине на 50% в 2026 году по сравнению с 2025 годом.

Реальным риском в материале также названа остановка большинства горно-обогатительных комбинатов. Механика проста и неумолима: металл, который невозможно вывезти, не производят, поэтому падает спрос на железорудное сырье; ее излишек, который также нельзя экспортировать через закрытые порты, забивает склады — и останавливаются вслед за металлургическими цехами.

Этот сценарий частично уже реализуется. Ferrexpo останавливала Полтавский и Еристовский ГОК и работает только одной линией из четырех. Объединенный ГОК "Метинвеста", включающий Северный, Центральный и Ингулецкий комбинаты, ожидает сокращения добычи в августе до 30% - это минус около 1,3 млн тонн железнодорожных перевозок в месяц. Ингулецкий ГОК стоит уже давно.

Ситуацию усложняет то, что резерв прочности предприятий исчерпан. Идет пятый год войны, внутренние резервы почти израсходованы, а внешнее финансирование недоступно из-за военных рисков: международные финансовые институты крупные предприятия не кредитуют. Исключением стал только «АрселорМиттал», получивший около 250 млн евро от ЕБРР.

Последствия выходят за рамки самой металлургии. По оценке Eurofer, одно рабочее место в отрасли поддерживает еще около восьми в экономике из-за смежных производств и потребления работников. Комбинаты расположены в прилегающем к линии столкновения поясе, дают большинство грузового трафика "Укрзализныци" и держат десятки тысяч рабочих мест. Остановка отрасли, как отмечает Каленков, будет означать цепную реакцию по всей экономике — прежде всего в Днепропетровщине и Запорожье — с риском девальвации и двузначной инфляции.

Украина может терять до $1,1 млрд в год из-за новых квот ЕС на сталь

Напомним, что, по оценке экспертов, новая система тарифных квот Европейского Союза на импорт стали может сократить экспорт украинской металлопродукции в ЕС на 1,3–1,5 млн тонн в год, что грозит потерями экспортной выручки в размере 850 млн – 1,1 млрд долларов.

Система тарифных квот (TRQ) предусматривает сокращение общих импортных квот ЕС на 46% по сравнению с объемами импорта в 2025 году. Для Украины ограничения еще более жесткие: индивидуальные квоты оказались на 60% ниже фактических поставок украинских производителей в прошлом году.

Украина получила индивидуальные квоты в девяти категориях стальной продукции. Только в категории нелегированных и других легированных холоднокатаных прутков квота превышает прошлогодний объем экспорта – на 19,5%. Во всех остальных сегментах предусмотрено сокращение.

Наибольшие ограничения претерпели:

горячекатаные листы и ленты — квота 483,5 тыс. тонн против около 1,31 млн. тонн экспорта в 2025 году (-63,1%);

катанка - 189,1 тыс. тонн против почти 380 тыс. тонн (-50,2%);

холоднокатаные листы - (-48,2%);

арматура - (-73,3%);

полые профили - (-85,4%);

бесшовные трубы из нержавеющей стали - (-42,4%);

другие бесшовные трубы - (-50,3%);

нелегированная проволока - (-29,7%).

В то же время, новые правила по-разному влияют на других экспортеров. В сегменте горячекатаного проката наибольшие сокращения, кроме Украины, получила Турция (-64%), тогда как Индия, Япония и Египет смогут увеличить поставки по сравнению с 2025 годом на 34%, 131% и 139% соответственно.