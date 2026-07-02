Украина может терять до $1,1 млрд в год из-за новых квот ЕС на сталь

Новая система тарифных квот Европейского Союза на импорт стали может сократить экспорт украинской металлопродукции в ЕС на 1,3–1,5 млн. тонн в год, что чревато потерями экспортной выручки в размере 850 млн. – 1,1 млрд. долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на GMK Center.

Новая система тарифных квот (TRQ) предполагает сокращение общих импортных квот ЕС на 46% по сравнению с объемами импорта в 2025 году. Для Украины ограничения еще более жесткие: индивидуальные квоты оказались на 60% ниже фактических поставок украинских производителей в прошлом году.

Украина получила индивидуальные квоты в девяти категориях стальной продукции. Только в категории нелегированных и других легированных холоднокатаных прутков квота превышает прошлогодний объем экспорта – на 19,5%. Во всех остальных сегментах предусмотрено сокращение.

Наибольшие ограничения претерпели:

горячекатаные листы и ленты — квота 483,5 тыс. тонн против около 1,31 млн. тонн экспорта в 2025 году (-63,1%);

катанка - 189,1 тыс. тонн против почти 380 тыс. тонн (-50,2%);

холоднокатаные листы - (-48,2%);

арматура - (-73,3%);

полые профили - (-85,4%);

бесшовные трубы из нержавеющей стали - (-42,4%);

другие бесшовные трубы - (-50,3%);

нелегированная проволока - (-29,7%).

В то же время, новые правила по-разному влияют на других экспортеров. В сегменте горячекатаного проката наибольшие сокращения, кроме Украины, получила Турция (-64%), тогда как Индия, Япония и Египет смогут увеличить поставки по сравнению с 2025 годом на 34%, 131% и 139% соответственно.

Похожая ситуация и на рынке катанки: квоты Турции сократились на 52%, Великобритании – на 50%, тогда как Малайзия получила возможность увеличить экспорт на 40%, Египет – на 31%, а квота Вьетнама почти не изменилась.

По оценкам авторов анализа, новые тарифные квоты могут сократить украинский экспорт готовой стальной продукции в Евросоюз примерно на 50–60%. Это будет означать ежегодное снижение экспорта на 1,3–1,5 млн. тонн и потерю валютной выручки на уровне 850 млн. – 1,1 млрд. долларов.

Заметим, ЕС уменьшает объемы стали, которые торговые партнеры блока могут поставлять по беспошлинному режиму. Новые правила защиты местной промышленности от излишка дешевого импорта, преимущественно из Китая, вступают в силу в среду, 1 июля 2026 года. В то же время, для Украины предусмотрели особые условия.