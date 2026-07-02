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Україна може втрачати до $1,1 млрд на рік через нові квоти ЄС на сталь
Нова система тарифних квот Європейського Союзу на імпорт сталі може скоротити експорт української металопродукції до ЄС на 1,3–1,5 млн тонн на рік, що загрожує втратами експортної виручки у розмірі 850 млн – 1,1 млрд доларів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на GMK Center.
Нова система тарифних квот (TRQ) передбачає скорочення загальних імпортних квот ЄС на 46% порівняно з обсягами імпорту 2025 року. Для України обмеження є ще жорсткішими: індивідуальні квоти виявилися на 60% нижчими за фактичні поставки українських виробників торік.
Україна отримала індивідуальні квоти у дев'яти категоріях сталевої продукції. Лише в категорії нелегованих та інших легованих холоднокатаних прутків квота перевищує минулорічний обсяг експорту — на 19,5%. В усіх інших сегментах передбачено скорочення.
Найбільших обмежень зазнали:
- гарячекатані листи та стрічки — квота 483,5 тис. тонн проти близько 1,31 млн тонн експорту у 2025 році (-63,1%);
- катанка — 189,1 тис. тонн проти майже 380 тис. тонн (-50,2%);
- холоднокатані листи — (-48,2%);
- арматура — (-73,3%);
- порожнисті профілі — (-85,4%);
- безшовні труби з нержавіючої сталі — (-42,4%);
- інші безшовні труби — (-50,3%);
- нелегований дріт — (-29,7%).
Водночас нові правила по-різному впливають на інших експортерів. У сегменті гарячекатаного прокату найбільші скорочення, окрім України, отримала Туреччина (-64%), тоді як Індія, Японія та Єгипет зможуть збільшити постачання порівняно з 2025 роком на 34%, 131% та 139% відповідно.
Схожа ситуація і на ринку катанки: квоти Туреччини скоротилися на 52%, Великої Британії — на 50%, тоді як Малайзія отримала можливість збільшити експорт на 40%, Єгипет — на 31%, а квота В'єтнаму майже не змінилася.
За оцінками авторів аналізу, нові тарифні квоти можуть скоротити український експорт готової сталевої продукції до Євросоюзу приблизно на 50–60%. Це означатиме щорічне зниження експорту на 1,3–1,5 млн тонн і втрату валютної виручки на рівні 850 млн – 1,1 млрд доларів.
Зауважимо, ЄС зменшує обсяги сталі, які торговельні партнери блоку можуть постачати за безмитним режимом. Нові правила захисту місцевої промисловості від надлишку дешевого імпорту, переважно з Китаю, набувають чинності в середу, 1 липня 2026 року. Водночас для України передбачили особливі умови.