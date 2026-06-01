Євроквота на сталь сильно вдарить по постраждалих від війни українських металургах – CEO "Інтерпайпу"

Запровадження Євросоюзом нового торговельного бар’єру задля скорочення імпорту сталі завдасть відчутного удару по постраждалій від війни українській металургії, а застосування щодо України окремої тарифної квоти суперечить виключенню, наданому минулоріч нашій країні, як підтримці у війні з російською агресією.

Як пише Delo.ua, про це заявив генеральний директор компанії "Інтерпайп" Лука Занотті в інтерв'ю агентству Reuters.

Топменеджер вказав на непослідовність у рішеннях офіційного Брюсселю: менш ніж рік тому Євросоюз надав Україні виключення із сталевих квот терміном на три роки, до червня 2028 року, проте зараз українська сталь підпадатиме під нові обмеження.

"Не можна, з одного боку, говорити про підтримку України, а з іншого – завдавати шкоду її промисловому сектору, який є найважливішим двигуном економіки країни", – підкреслив Лука Занотті, додавши, що євроквота може призвести до незворотного спаду в економіці України.

Він також нагадав, що, за даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), від початку широкомасштабного вторгнення Росії потужності України із виробництва сталі скоротилися на 80%. "У нас дефіцит робочої сили. У нас нестача фізичних обсягів електроенергії. У нас, безумовно, найвищі ціни на електроенергію в Європі", – повідомив CEO.

"Українська сталеливарна промисловість не становить загрози для Європи", – констатував Лука Занотті.

Нагадаємо, що ЄС подвоїть імпортне мито на сталь з 1 липня до 50%. Водночас квота, яка дозволяє ввозити певні кількості без оподаткування, буде скорочена майже вдвічі.