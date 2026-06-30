ЄС суттєво скорочує квоти на імпорт сталі: для України зробили виняток

Європейський Союз зменшує обсяги сталі, які торговельні партнери блоку можуть постачати за безмитним режимом. Нові правила захисту місцевої промисловості від надлишку дешевого імпорту, переважно з Китаю, набувають чинності в середу, 1 липня 2026 року. Водночас для України передбачили особливі умови.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За оцінками офіційних осіб ЄС, країни, що мають угоди про вільну торгівлю, зможуть колективно ввезти без мита 9,15 мільйона тонн сталі, що на 33% менше за попередні обсяги.

Загальна нова квота у 18,3 мільйона тонн означає скорочення колишніх лімітів одразу на 47%. Після вичерпання цих обмежень імпортери будуть змушені сплачувати 50% мита, що вдвічі перевищує колишню ставку у 25%, запроваджену у 2018 році.

Торговельні поступки та особливі умови для України

Європейська комісія розробляла нові обмеження відповідно до правил Світової організації торгівлі. Попри складні переговори, Брюсселю вдалося досягти компромісу з основними постачальниками:

Спеціальний режим для України: через триваючу війну з Росією Євросоюз пішов на поступки Києву. Для України безмитний ліміт зберегли на рівні 70% від її звичних обсягів експорту сталі до блоку.

Угоди з іншими партнерами: ЄС погодив квоти з 13 країнами, на які припадає близько 70% торгівлі сталлю. Серед них — Велика Британія, Південна Корея, Індія, Туреччина, Бразилія, Індонезія та Швейцарія. Усі вони погодилися на запропоновані Брюсселем торговельні компенсації.

Реакція США: в Єврокомісії зазначають, що Сполучені Штати не впроваджуватимуть заходів у відповідь, оскільки Вашингтон зараз так само бореться з надвиробництвом сталі в Китаї.

Конкретні рівні лімітів для кожної країни розраховували на основі їхньої ринкової частки за період з 2022 по 2024 рік. Водночас у Брюсселі запевнили, що не планують запроваджувати аналогічні жорсткі квоти для інших галузей промисловості, зокрема для хімічного сектору, який стикається зі схожим тиском імпорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС остаточно затвердив новий механізм квот на імпорт сталі. Рада ЄС ухвалила регламент, який встановлює оновлену систему захисту європейського металургійного ринку від наслідків глобального надлишку виробничих потужностей.