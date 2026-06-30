Україна споживає менше електроенергії через війну та зміни в економіці

У 2025 році споживання електроенергії в Україні становило 80,2 млрд кВт⋅год, що на 36% менше, ніж у 2021 році. Найбільше скорочення припало на промисловість і бізнес, тоді як загальне споживання залишається нижчим за довоєнний рівень через наслідки війни та структурні зміни в економіці.

Як пише Delo.ua, про це інформує Dixigroup.

Нова енергетична реальність України

Після початку повномасштабного вторгнення споживання електроенергії в Україні суттєво скоротилося. У 2021 році воно становило 125,7 млрд кВт⋅год, тоді як у 2022 році знизилося до 86,1 млрд кВт⋅год, або на 31,5%. У наступні роки показник залишався відносно стабільним - у межах 80–83 млрд кВт⋅год на рік.

У 2025 році загальне споживання електроенергії було на 45,5 млрд кВт⋅год меншим, ніж у довоєнному 2021 році. Це свідчить про те, що попит на електроенергію не повернувся до рівня, який спостерігався до війни, і продовжує поступово знижуватися.

Найбільше скорочення припало на непобутових споживачів, передусім промисловість і бізнес. У 2025 році вони використали 51,1 млрд кВт⋅год, що на 41,5% менше порівняно з 2021 роком. Побутове споживання за цей період знизилося на 24,1% — з 38,3 млрд кВт⋅год до 29,1 млрд кВт⋅год.

Частка непобутових споживачів у загальному обсязі попиту зменшилася з 69,5% у 2021 році до 63,7% у 2025-му. Водночас частка побутових споживачів зросла з 30,5% до 36,3%.

У НКРЕКП відзначають, що скорочення споживання у 2022–2025 роках відбувалося на тлі впливу повномасштабної війни на енергетичний сектор та економіку. Серед основних чинників - руйнування інфраструктури, втрата контролю над частиною територій, міграція населення, зниження ділової активності та перебої з електропостачанням.

Водночас в Україні зростає частка розподіленої генерації. Домогосподарства та бізнес дедалі частіше встановлюють сонячні електростанції та резервні джерела живлення, що дозволяє частково покривати власні потреби та зменшувати залежність від енергосистеми.

Нагадаємо, за даними гендиректора Yasno Сергія Коваленка, найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі, а українці мають готуватися до можливих відключень світла через аномальну спеку.

Раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі вже в липні-серпні за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.