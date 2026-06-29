Найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі, а українці мають готуватися до можливих відключень світла через аномальну спеку,

Як пише Delo.ua, про це заявив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Він нагадав, що Європа, а разом із нею і Україна, увійшли у період аномальної спеки.

"Для енергетики це означає одне - різке зростання споживання", - підкреслив гендиректор Yasno.

За словами Коваленка, кожні додаткові +3°C у Києві зараз збільшують навантаження на енергосистему приблизно на 100 МВт. Додаткове споживання створюють не лише побутові кондиціонери, а й системи охолодження в офісах, магазинах, торгових центрах та на підприємствах.

Крім того, спека стає додатковим випробуванням для обладнання, яке вже понад чотири роки працює в умовах війни і неодноразово зазнавало атак. Зараз частина енергетичної інфраструктури знаходиться в ремонті після попередніх ударів, а обладнання, що залишилося, працює практично на межі можливостей.

"Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі. Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв", - наголосив Коваленко.

Він порадив заздалегідь тримати зарядженими павербанки та інші гаджети.

Світло без графіків до осені

Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключають повернення графіків відключень.

Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі вже в липні-серпні за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.