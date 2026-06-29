В ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме, а украинцы должны готовиться к возможным отключениям света из-за аномальной жары,

Как пишет Delo.ua, об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Он напомнил, что Европа, а вместе с ней и Украина, вошли в период аномальной жары.

"Для энергетики это означает одно – резкий рост потребления", – подчеркнул гендиректор Yasno.

По словам Коваленко, каждые дополнительные +3°C в Киеве сейчас увеличивают нагрузку на энергосистему примерно на 100 МВт. Дополнительное потребление производят не только бытовые кондиционеры, но и системы охлаждения в офисах, магазинах, торговых центрах и на предприятиях.

Кроме того, жара становится дополнительным испытанием для оборудования, которое уже более четырех лет работает в условиях войны и неоднократно подвергалось атакам. Сейчас часть энергетической инфраструктуры находится в ремонте после предварительных ударов, а оставшееся оборудование работает практически на грани возможностей.

"Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме. Надеюсь, нам удастся пройти этот период без существенных ограничений. Но, как всегда во время войны, стоит быть готовыми к разным сценариям", - подчеркнул Коваленко.

Он посоветовал заранее держать заряженными павербанки и прочие гаджеты.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключение света до 5 часов в день в Украине возможны уже в июле-августе при условии одновременной жары и новых атак РФ по энергетической инфраструктуре.