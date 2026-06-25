В Киеве начали выключать свет: стоит ли украинцам готовиться к графикам

Первые летние отключения в столице снова заставили украинцев проверять графики, хотя системного дефицита в стране нет. Главными рисками для энергосистемы сейчас не столько рост потребления из-за жары, сколько критическая износ поврежденного оборудования и угроза новых обстрелов. Эксперты, опрошенные Delo.ua, рассматривают три сценария развития событий на лето: при оптимистическом — ограничения будут редкими и локальными, при пессимистическом — свет в энергоузлах Киева и Одессы может исчезать на 5 часов в сутки.

Хотя системного дефицита у энергосистемы еще нет, летние отключения света в Киеве начались уже в конце июня. Так, 22 июня свет выключался в Днепровском, Голосеевском и Дарницком районах. А 25 июня экстренные отключения по команде "Укрэнерго" применили на Левом берегу столицы. О причинах такого решения энергетики не сообщили, но население призвали экономно потреблять электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Летняя жара и износ сетей добавляют риски отключений.

Причиной перебоев в электроснабжении столицы аналитика рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова называет не дефицит мощности, а износ оборудования после массированных обстрелов прошлой зимой. Кроме того, она указывает на риски связанные с погодой: поскольку на ближайшие несколько недель синоптики прогнозируют жару — в энергосистеме возрастают риски аварийности, а значит и вероятность отключений.

Впрочем, жара дает меньше нагрузки на энергосистему, чем зимние морозы, говорит директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. Для отопления зимой Украине нужно на треть больше генерации — потребность достигает 17–18 гигаватт в час. Сейчас генерация составляет около 11 гигаватт, поэтому летний рост потребления может быть всего на несколько процентов, тогда как зимой — на десятки процентов. Впрочем, эксперт также не исключает отключений.

"Нельзя сказать, что вообще не будет отключений света летом. Будут они вызваны атаками и превентивными отключениями или повреждениями. Они будут вызваны непогодой, порывистым ветром, ливнями. Они могут быть вызваны выходом из строя оборудования из-за его износа или большого количества ремонтов", — объясняет Ряб.

Он также указывает, что часть сетей до сих пор работает на неосновных линиях, пока продолжаются ремонты.

Это подтверждает и директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. Он говорит, что хотя мы и можем импортировать электроэнергию, но в энергосистеме нет запаса прочности в генерации — слишком много мощностей выбито или повреждено войной.

Будут ли летом выключать свет по графику

Относительно дальнейших отключений в летние месяцы Омельченко определяет три сценария на:

Оптимистичный — если лето не будет жарким и россияне не будут массировать атаки на энергетическую инфраструктуру, дефицит мощностей составит до 1 ГВт, а свет будут выключать лишь в отдельные дни в определенных регионах.

Базовый — при жарком лете без мощных обстрелов энергетики дефицит в отдельные часы составит до 2 ГВт. В этом случае отключения могут занять 2-2,5 часа.

Пессимистический — если жара совпадет с обстрелом ключевых энергообъектов, дефицит может возрасти до 4 ГВт, а отключения в отдельные дни могут продолжаться до 5.

Самыми уязвимыми регионами эксперт указывает прифронтовые области, а также Киев и Одесщину. Впрочем, он также не исключает, что при пессимистическом сценарии может повториться ситуация лета 2024 года, когда из-за жары и разрушения тепловых электростанций украинцы жили в условиях многочасовых отключений .

В одном из своих прогнозов аналитический центр DiXi Group также очертил диапазон сценариев – от умеренного дефицита до кризисного варианта с дефицитом в 6 ГВт четырьмя очередными графиками почасовых отключений, где определяющим фактором названа температура воздуха. Аналитики обратили внимание, что с октября 2025 года из-за российских атак повреждено более 9 ГВт генерирующих мощностей, а новые децентрализованные мощности (свыше 1,5 ГВт, ожидаемые в 2026 году) полностью компенсировать эти потери не могут.

В то же время Рябцев считает маловероятным сценарий, по которому в Украине будут внедрены системные отключения. Сценарий с дефицитом в 6 ГВт он называет математически невозможным и говорит, что для его реализации должно совпасть слишком много неблагоприятных факторов.

Эксперт также указывает, что в прошлый и текущий месяц ограничения электропотребления не вводились, а в последнее время "Укрэнерго" лишь ежедневно рекомендует переносить использование мощных электроприборов на дневные или ночные часы.

Вероятность отключений света летом не исключают в "Укрэнерго". Глава правления компании Виталий Зайченко ранее заявил, что главная угроза лета — удары по энергетическим объектам, которые могут создать дефицит и сделать отключение неизбежными. Итак, если будут массированы атаки по генерации, нужно будет балансировать энергосистему. Это возможно за счет ограничений и отключений. Потенциально после массированных обстрелов возможны даже не 2-3 часа, а до 5 часов в пиковые периоды.

Впрочем, если удастся избежать новых обстрелов объектов генерации, соблюдать график ремонтов и завершить плановый ремонт энергоблоков АЭС вовремя, то потребление бытовых потребителей не будет ограничивать.

Таким образом, сейчас большинство экспертов не прогнозируют возвращения многочасовых графиков отключений на всех территории страны, как это было летом 2024 года. В то же время никто также не гарантирует, что отключений не будет совсем.

Решающими факторами остаются погодные условия, темпы обновления энергосистемы после прошлогодних атак и риск новых ударов РФ по объектам генерации и передачи электроэнергии. Наиболее уязвимыми к возможным ограничениям остаются прифронтовые регионы, а также Киевский и Одесский энергоузлы.