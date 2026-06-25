В Киеве ввели экстренные отключения света

25 июня на левом берегу Киева по команде “Укрэнерго” применены экстренные отключения электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ДТЭК.

"Левый берег Киева: по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.

О причинах не сообщается, но жителей призывают бережно пользоваться электричеством, чтобы снизить нагрузку на энергосистему

Напомним, в отдельных районах Киева 22 июня отсутствовал свет.

В Минэнерго сообщали, что 25 июня применение ограничений не прогнозируется.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко заявлял, что отключения света до 5 часов в день в Украине возможны уже в июле-августе при условии одновременной жары и новых атак РФ по энергетической инфраструктуре.