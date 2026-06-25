Украина получит более 375 млн евро на восстановление энергетики: какие страны дали деньги

В польском городе Гданьск состоялось заседание четвертое заседание Координационной группы по вопросам энергетической поддержки Украины G7+, или так называемый "энергетический Рамштайн", во время которого международные партнеры согласовали предоставление финансовой помощи для украинского энергетического сектора в размере по меньшей мере €375 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Деньги будут направлены на ремонтные работы на критических объектах, их техническую защиту и стабильное обеспечение жителей Украины электроэнергией.

По результатам переговоров финансовую поддержку распределили следующим образом:

Соединенные Штаты Америки предоставляют $175 млн;

Швеция выделяет €137 млн;

Норвегия направляет €77 млн;

Литва перечисляет €4 млн;

Эстония выделяет €2,13 млн;

Исландия предоставляет 550 тыс. евро.

Вырученные средства позволят закупить необходимое оборудование для ликвидации последствий обстрелов и поддержать стабильную работу украинской энергосистемы.

Приоритеты Украины

Министр энергетики Денис Шмигаль на заседании подчеркнул, что Украина уже четвертый год подряд находится под постоянными атаками врага. С начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 6 тысяч атак на энергетическую систему.

Он также наметил планы развития отрасли. По словам министра, задачи на 2026-2027 годы объединяют сохранение внутренней стабильности и углубление европейской интеграции.

"Наши приоритеты на 2026-2027 годы направлены на одновременное обеспечение устойчивости энергосистемы в условиях войны и ее полную интеграцию в европейское энергетическое пространство: защита энергетической инфраструктуры, восстановление поврежденных мощностей, развитие распределенной генерации, закачка газа в подземные хранилища и развитие межгосударственных интерконекторов.

Ранее сообщалось, что в странском энергосекторе требуется более 650 млн евро дополнительного финансирования для подготовки к следующему отопительному сезону. Без новых вкладов международных партнеров, реализация части проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры может остановиться.