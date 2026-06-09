Через Фонд поддержки энергетики заключили новые контракты на 25,7 миллиона евро

В течение мая через Фонд поддержки энергетики Украины были подписаны новые контракты на поставку критически необходимого оборудования. Общая сумма сделок превысила 25,7 миллионов евро, а закупленные материалы помогут подготовить украинскую энергосистему к будущим вызовам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Новые контракты включают в себя широкий перечень материалов и технических средств, которые помогут усилить устойчивость украинских электросетей и обеспечить бесперебойную работу генерирующих мощностей.

Куда направят выделенные средства

Все закупки в рамках новых майских соглашений производятся для закрытия наиболее острых потребностей украинских энергокомпаний. В частности, деньги потратят на следующие направления:

Усиление электросетей и модернизацию устаревшей энергетической инфраструктуры в регионах;

Обеспечение стабильной работы имеющихся генерирующих мощностей;

закупку специальных материалов для физической и инженерной защиты ключевых энергообъектов;

Проведение экстренных аварийно-восстановительных работ на пострадавших от обстрелов объектах.

Параллельно с подписанием новых соглашений в мае продолжались поставки по ранее оформленным заказам. Украинские энергетические компании уже получили оборудование на сумму около 8,5 миллионов евро, что позволило оперативно поддержать стабильность системы.

Кроме того, международные партнеры объявили о расширении финансирования фонда: Норвегия выделила 40 миллионов евро, а Италия направила дополнительные 10 миллионов евро на восстановление инфраструктуры.

Всего за время работы Фонда поддержки энергетики Украины в него поступило почти 1,93 млрд евро грантовых средств. Финансовую помощь государству оказали 39 иностранных спонсоров из 26 стран-партнеров, а также три влиятельных международных организаций.

Напомним, Норвегия выделит Украине 40 миллионов евро на восстановление энергетики и аккумуляторы. Правительство Норвегии направило эти средства для финансирования срочных закупок энергетического оборудования. Новый пакет помощи позволит не только отремонтировать поврежденные подстанции, но и купить мощные промышленные аккумуляторы, которые помогут сбалансировать работу украинской энергосистемы во время пиковых нагрузок.

Кроме того, Италия предоставит еще 10 млн евро Фонду поддержки энергетики Украины. Официальное соглашение о выделении дополнительного финансирования подписали посол Италии Карло Формоза и директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковский. Эти деньги будут использованы для приобретения высокотехнологичного инженерного оборудования для украинских электросетей.

Также Украина получит от Японии около 40 млн. долларов на экстренное восстановление инфраструктуры. Страны заключили соответствующее Грантовое соглашение, запускающее уже пятую фазу Программы экстренного восстановления от японского правительства. Проект позволит украинским министерствам оперативно реагировать на критические гуманитарные проблемы и восстанавливать жизненно важные коммунальные сети в пострадавших регионах.

Среди стран-партнеров Германия стала лидером по объему энергетической помощи Украине, предоставив более 1,2 млрд. евро. Немецкое правительство является крупнейшим двусторонним донором украинского энергетического сектора. Общий объем предоставленной Берлином экстренной финансовой и технической поддержки превысил отметку в 1,2 млрд евро, что обеспечило стабильные поставки трансформаторов и генераторов для украинских городов.