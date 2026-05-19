Более 1,2 млрд евро: Германия стала лидером по объему энергетической помощи Украине

Германия является крупнейшим двусторонним донором Украины в энергетическом секторе, предоставив более 1,2 миллиарда евро экстренной финансовой и технической поддержке.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил парламентский государственный секретарь федерального Министерства экономики и энергетики ФРГ Штефан Роуэнгоф.

По словам немецкого чиновника, Берлин ясно понимает угрозы, с которыми сталкивается украинская энергосистема. Россия ежедневно запускает сотни дронов и ракет, пытаясь уничтожить критическую инфраструктуру и сломать устойчивость Украины.

Поэтому международная помощь должна быть максимально быстрой и соответствовать реальной ситуации на местах.

В ходе международной конференции "Энергетическая безопасность – уроки из Украины" во вторник в Берлине Роуэнгоф подчеркнул, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину в восстановлении поврежденных объектов и укреплении энергетической безопасности, чтобы обеспечить стабильную работу системы в условиях постоянных обстрелов.

По словам чиновника, после визита министерки экономики и энергетики ФРГ Катарины Райх в Киев в октябре прошлого года была создана межведомственная рабочая группа.

"Она напрямую взаимодействует с украинскими и немецкими энергетическими компаниями. Она слушает, реагирует и поставляет", - отметил он.

Одним из ключевых направлений работы стало увеличение поставок запасных частей. Поставки от немецких компаний существенно выросли по сравнению с предыдущим отопительным сезоном.

В то же время, Германия продолжает поддерживать Фонд энергетической поддержки Украины.

"Германия внесла 557 млн евро – это треть всех средств фонда", – заявил представитель Минэкономики ФРГ.

Напомним, Германия совместно с Украиной будет производить дальнобойные дроны и присоединится к Brave1. Оборонное сотрудничество предполагает не только совместную разработку беспилотных систем разной дальности, но и активное участие немецких инвесторов в работе украинского оборонного кластера Brave1 для внедрения инновационных решений на поле боя.